Ощадбанк звинувачують у розтраті коштів

Прокуратура підозрює Ощадбанк у переплаті 25-30% вартості на IT-закупівлях на 550 мільйонів гривень.

Про це повідомляє FinBalance.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 5 квітня, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42017101060000207 розслідуються не лише можливі зловживання відстороненого від посади директора казначейства Ощадбанку, якому в березні співробітники СБУ та прокуратури оголосили про підозру.

Як констатується в судових матеріалах, також слідством "встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ "Ощадбанк" грошових коштів при здійсненні закупівель".

Як зазначається, Ощадбанк в період з 2014 по 2017 роки провів конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладів до них, та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ "Навігатор", ТОВ "Навігатор Корпорейшн", ДП "ЕС ЕНД ТІ Україна", ТОВ "БМС Консалтінг" та ТОВ "Світ ІТ".

"Комп`ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30% від ринкових на загальну суму понад 550 млн гривень. Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ "Ощадбанк"", - йдеться в ухвалі Печерського райсуду.

Крім того, в документі згадується, що в період з 2014 по 2017 рік між Ощадбанком в особі заступника голови правління і ТОВ "Прайсуотерхаускуперс", ТОВ "Прайсвотерхаускуперс Ешуренс", ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (Аудит)", ТОВ "КПМГ-Україна" та ПрАТ "КПМГ Аудит" "підписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг".

"Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ Ощадбанк є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів", - йдеться в ухвалі Печерського райсуду.

"Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ "Ощадбанк" в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн гривень", - додається там.

Нагадаємо, правоохоронці у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили топ-менеджера АТ "Ощадбанк" на розкраданні грошей державної установи.

Економічна правда