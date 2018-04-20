МВФ: В Україні сповільнилися реформи

Пол Томсен

Міжнародний валютний фонд відзначає деяке ослаблення реформаторських зусиль влади України.

Про це сказав глава європейського департаменту Фонду Пол Томсен під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тривале зволікання з черговим переглядом програми говорить саме за себе", - сказав він.

Він також повідомив, що поки ситуація, що склалася, не несе суттєвого ризику для України, в тому числі з огляду на монетарну політику Національного банку, що заслуговує найвищих оцінок.

У той же час Томсен відзначив, що уповільнення реформ загрожує Україні втраченими можливостями.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів Данилюк заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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