Порошенко розповів про намір з’єднати євроколією Львів та ЄС

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Львова розповів про намір збудувати вузьку залізничну колію до Європи.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями", - зазначив президент.

Ще минулого року у міністерстві інфраструктури говорили про розвиток євроколії сполученням Львів - Рава-Руська - Варшава.

Раніше вже озвучувався варіант реалізації проекту євроколії Львів-Варшава, який передбачає будівництво комбінованої колії 1435/1520 мм на ділянці Львів-Перемишль загальною протяжністю 67 км.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На сьогодні в Україні розташована найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Європейська правда