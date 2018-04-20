"Укртатнафта" Коломойського не змогла домогтися обмеження імпорту бензину

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовила ПАТ "Укртатнафта" в проведенні спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відповідне рішення МКМТ прийняла на засіданні 20 квітня.

"З урахуванням відсутності різкого і непередбаченого зростання імпорту МКМТ прийняла рішення про недоцільність початку спеціального розслідування", - заявили в МЕРТ.

"У той же час, МКМТ прислухалася до думки громадськості про те, що впровадження бар'єрів на імпорт може привести до дестабілізації ринку моторного пального, виникнення дефіциту і різкого зростання цін як на пальне, так і на інші споживчі товари", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середині березня олігарх Ігор Коломойський через компанію "Укртатнафта" попросив обмежити імпорт нафтопродуктів в Україну.

У 60-сторінковому документі була наведена аргументація на користь проведення спецрозслідування і введення квот та мит на ввезення пального з Росії, Білорусі та інших країн.

Серед аргументів — підтримка вітчизняного виробника, диверсифікація джерел постачання, турбота про споживачів, захист національних інтересів і зниження залежності від пального з країни-агресора.

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