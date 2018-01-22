OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про падіння і зростання гривні, "Рошен", АТБ і ВВП.

Про гривню. Гройсман назвав причини падіння гривні, а у НБУ розповіли, коли курс гривні почне рости.

Про "Рошен". "Рошен" став найбільшим експортером молочної продукції. Як? А ось так.

Про борги. Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить 12,1 мільярда доларів.



Про "борг Януковича". Суд Англії в понеділок розгляне апеляцію України щодо "боргу Януковича".



Про газові родовища Фукса. Власники мережі супермаркетів АТБ відбирають газові родовища у олігарха Павла Фукса.



Про молодих бізнесменів. 29-річний українець Денис Жаданов, віце-президент компанії Readdle, потрапив в список Forbes 30 Under 30.



Про UMH. Суд відмовився передати UMH Курченка в управління державі.



Про 4G. Vodafone, lifecell та Київстар поборються на 4G-тендері в діапазоні 2600 МГц.



Про зерно. Росія в цьому році може вперше вийти на друге місце в світі з експорту зерна, витіснивши з нього Україну.



І про економіку в цілому. Світова економіка ростиме швидше, ніж українська. МВФ підвищив очікуване зростання світового ВВП в 2018 році до 3,9%, в той час як прогноз зростання української економіки становить 3%.



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З новим курсом: що чекає на гривню у 2018

Новорічні свята позначилися на національній валюті не надто позитивно. В обмінних пунктах курс наближається до 29 гривень за долар, а євро — уже 35. Що буде далі?