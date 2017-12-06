OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні? Про нового вугільного гіганта, перевірки, Насалика та біткоїни.

Про рейдерство. Кабінет міністрів ухвалив постанови щодо механізмів захисту речових прав на земельні ділянки та боротьби з рейдерством. Лише новації та більше ніяких нечистих на руку підприємців.

Про вугільного гіганта. Кабінет Міністрів створив державне підприємство "Національна вугільна компанія". У компанію входитимуть 33 шахти. Щасливе число.

Про державний борг. Станом на кінець жовтня сукупний державний борг України скоротився на 750 мільйонів доларів. Це менше як 1% від загальної суми.

Про банківські монополії. Держбанки збільшили ринкову частку на 3,2%. За цей же період частка банків іноземних банківських груп знизилася майже на 5%.

Про перевірки. Держгеонадр планує в 2018 році здійснити 1100 перевірок компаній, у тому числі перевірити "Укрнафту" та "Укргазвидобування". Гуляти так гуляти.

Про "райські папери". 55 українських чоловіків і 13 жінок фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Paradise Papers".

Про Насалика. Суд заарештував 2 земділянки та авто Насалика. А він, за чутками, пофарбувався. В каштановий.

Про "Антонова". "Антонов" втратив контроль над грошима від НАТО на користь "прокладок". А ним, тим часом, зацікавились китайці.

Про Холодницького. Доки Холодницький був там, куди не поїхав Луценко, його виправдали за те, що так і не зміг скасувати дозволи компанії Злочевського Burisma.

Про технології. Договір оренди землі тепер можна зареєструвати онлайн. Але лише за умови, якщо у вас є електронний цифровий підпис.

І про біткоїни. Біткоїн побив черговий рекорд (вже 13 тисяч доларів за монету) і перевершив за обсягом грошової маси рубль, фунт і південнокорейський вон, ставши шостою валютою світу за капіталізацією. Ще трохи – і обійде рупію.

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