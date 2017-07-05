OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 4 июля.

О вирусе Petya. Департамент киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры пресекли второй этап кибератаки Petya.

О санкциях. Российские власти продлили действие контрсанкций против Украины, ЕС и США до 31 декабря 2018 года.

О субсидиях. 70% населения, которому назначена субсидия для оплаты коммунальных услуг, получило помощь на новый период.

Об обысках. Сотрудники прокуратуры, киберполиции и СБУ провели обыски в компании Интеллект-Сервис (M.E.Doc) и изъяли сервера.

О Медведчуке. Следователи Департамента ГПУ установили, что деньги из "Тедис Украина" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.

Об МВФ. Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере до 1,9 миллиарда долларов осенью из-за затягивания рассмотрения в парламенте ключевых реформ.

О Приватбанке. Совет Нацбанка назвал действия регулятора в ситуации с национализацией Приватбанка запоздалыми.

О Нафтогазе. НАК по итогам января-июня 2017 года уплатил в бюджет 67,5 млрд гривен налогов и дивидендов.

О резервах НБУ. Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля выросли до 17,97 миллиарда долларов.

О взносах в Пенсионный фонд. До 7 миллионов трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему.

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