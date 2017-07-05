Рада НБУ визнала контроль за Приватбанком недостатнім

Рада Нацбанку назвав дії регулятора в ситуації з націоналізацією "Приватбанку" запізнілими.

Про це сказано у висновках Ради НБУ "Про діяльність Правління Національного банку України щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності", які опубліковані на офіційному сайті регулятора.

"Рада Національного банку констатує недостатню роботу правління Національного банку щодо забезпечення нагляду за діяльністю ПАТ КБ "Приватбанк". Запізнілі дії правління Національного банку не сприяли прийняттю своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації і мінімізації фінансових втрат", - йдеться в документі.

Як зазначає Рада НБУ, в кінці 2016 року, з огляду на фінансовий стан "Приватбанку", Національний банк визнав його неплатоспроможним.

На той момент Національний банк визначив загальну потребу банку в докапіталізації на суму 148 млрд гривень. З огляду на системну важливість банку для фінансового сектора та економіки "Приватбанк" був націоналізований.

У Раді Нацбанку відзначають, що при цьому на докапіталізацію "Приватбанку" за оцінками НБУ держава вже витратила еквівалент майже 5% ВВП.

З огляду на прийняте в другій половині червня 2017 рішення про додаткову докапіталізації цього банку на суму 38,5 млрд гривень, зазначені витрати держави можуть вирости до близько 7% ВВП.

"В результаті входження держави в капіталу банку його частка в банківському секторі України досягла більше половини, зокрема за чистими активами - 56%, по депозитах населення - 62%. Переважаюча частка держави в банківському сегменті зараз є одним з основних системних ризиків фінансової системи України", - йдеться у висновках Ради.

Нагадаємо, Рада Нацбанку також оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. в 38% ВВП.