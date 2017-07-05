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Україна може отримати п'ятий транш МВФ восени - Данилюк

Середа, 5 липня 2017, 13:40

Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 мільярда доларів восени через затягування розгляду в парламенті ключових реформ.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю Bloomberg.

"Є певні умови, які ми повинні виконати. Тільки-но ми їх виконаємо, то отримаємо завершення перегляду програми і транш. Ми очікуємо, що це станеться восени", - сказав він.

"У нас був амбітний план отримати транш влітку, але у парламенту зайняло більше часу розглянути необхідні законопроекти. Це пенсійна реформа, яка є пріоритетом номер один для нас. Ми зробимо все від нас залежне для її прийняття до закінчення парламентської сесії. Але виглядає так, що питання переноситься на осінь. Це нормальна ситуація, в остаточному підсумку два місяці нічого не змінюють", - сказав Данилюк.

За словами міністра фінансів, українська влада усвідомлює необхідність реалізації узгоджених реформ в інтересах країни.

"Ми готові до цих реформ і агресивно їх просуваємо. Це наш план реформ, ми розуміємо, чому вони нам потрібні. Що стосується пенсійної реформи, існує загальний консенсус про те, що вона потрібна. Всі фракції підтримали це", - відзначив Данилюк.

В рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася ухвалити земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року.

Як повідомлялося, причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не розглянула пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул. Проведення зазначених реформ було ключовою вимогою для виділення наступного траншу кредитних коштів.

Економічна правда

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