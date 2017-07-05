У M.E.Doc вилучені сервера. Робота компанії заблокована

Співробітники прокуратури, кіберполіції та СБУ провели обшуки в компанії Інтелект-Сервіс (M.E.Doc) і вилучили сервера.

Про це розповіла СЕО компанії Олеся Білоусова, передає Liga.net.

За її словами, робота компанії заблокована. В ході обшуку вилучено близько ста серверів і навіть комунікаційне обладнання для телефонного зв'язку.

"Ми не знаємо, як відреагували наші клієнти, тому що ми їх не чуємо", - розповідає менеджер.

Як раніше розповідала Білоусова, сервісом M.E.Doc користуються близько 500 000 клієнтів по всій країні. Це близько 1 000 000 комп'ютерів.

27 червня через оновлення програмного забезпечення M.E.Doc у багатьох з них зловмисникам вдалося активувати вірус Petya.A, який знищив важливі бухгалтерські дані.

Вчора у себе на Facebook сторінці M.E.Doc повідомив, що в компанії почалися обшуки.

"Співробітники компанії M.E.Doc надають допомогу співробітникам поліції і разом з ними виявили факт злому сайтів компанії третьою стороною", - говорилося в повідомленні.

За словами Білоусової, співробітники силових структур аж до ранку опитували по черзі всіх співробітників компанії, яких близько 200, а також перевіряли їх мобільні телефони.

Міністр МВС Арсен Аваков теж написав у себе на сторінці в Facebook, що в ході обшуку у "Інтелект-Сервіс" вилучені програмні та апаратні засоби.

Нагадаємо, 4 липня департамент кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавно пройшовся світом.

Відзначається, що листи, які містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

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