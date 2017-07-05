Золотовалютні резерви Нацбанку досягли 18 мільярдів доларів

Міжнародні резерви України станом на 1 липня зросли до 17,97 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Таким чином, за перше півріччя 2017-го вони зросли на 16%. Зокрема, за підсумками червня зростання становило 2%", - сказано в повідомленні.

У НБУ відзначають, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках дозволила продовжити купувати валюту для поповнення міжнародних резервів, не створюючи при цьому перешкод для зміцнення гривні.

Так, в ході інтервенцій минулого місяця Національний банк купив 301,6 млн доларів (з них 101 млн доларів - в ході інтервенцій у формі запиту кращого курсу).

У той же час, обсяг проданої по інтервенціях валюти становив 1,4 млн доларів.

"Жодного аукціону з продажу валюти в червні не проводилося, продаж валюти здійснювався шляхом інтервенцій за єдиним курсом для підтримки функціонування міжбанківського валютного ринку, тимчасово дезорганізованого через недавні кібератаки", - відзначають в Нацбанку.

Таким чином, обсяг чистої купівлі валюти Національним банком минулого місяця становив 300,2 млн доларів.

У той же час, кошти з резервів використовувалися для здійснення платежів уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті в сумі 5,8 млн доларів.

"Станом на 1 липня обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслюють в НБУ.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 червня за попередніми даними становили 17,62 млрд доларів, збільшившись з початку року на 14%, в тому числі за травень - на 3%.

Економічна правда