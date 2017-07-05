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70% субсидіантів вже отримали субсидію на новий період - Кабмін

Середа, 5 липня 2017, 10:50

Станом на 5 липня 70% населення, якому призначена субсидія для оплати комунальних послуг, отримало допомогу на новий період.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Разом з цим Кабмін зазначає, що через відсутність у місцевих органів самоврядування реєстрів про склад зареєстрованих членів сім'ї процес перепризначення субсидій в деяких областях затягується.

"На сьогодні 70% субсидіантів допомогу на новий період вже призначено, в тому числі розрахований розмір субсидії на літній період", - повідомляє Кабмін.

"Кіровоградська, Полтавська і Миколаївська області опрацювали майже 90% субсидійних справ. Чернівецькій, Київській та Одеській областям та їх обласним центрам слід прискорити процес перепризначення субсидій і повідомити населенню про їх розмір допомоги", - вказує Кабмін.

Кабмін обіцяє, що "субсидія обов'язково буде надана і нарахована заднім числом за травень і червень".

"Якщо субсидіанту невідомо про нарахування субсидії і в платіжці відповідна інформація не відображена, рекомендується платити обов'язковий платіж - такий же, як у квітні-травні цього року", - повідомляє Кабмін.

"У той же час, сім'ям, у яких є накопичена за минулі роки заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг, слід погасити її або оформити договір реструктуризації боргу. Від цього також залежить процес перепризначення субсидій на новий період", - вказує Кабмін.

Нагадаємо, уряд додатково надасть на пільги та субсидії 15 мільярдів гривень.

Економічна правда

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