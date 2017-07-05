6-7 мільйонів українців не платять до Пенсійного фонду - Рева

До 7 мільйонів працездатного населення перебуває в тіні і не платить внески в пенсійну систему.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

За словами міністра, створення умов, при яких мільйони працівників будуть зацікавлені в офіційному оформленні на роботу, призведе до виходу економіки з тіні.

"Ми маємо проблему не в поганій демографії, як деякі намагаються нас переконати, а в тому, що від 6 млн до 7 млн ​​працездатного населення перебуває в тіні і не платить внески в пенсійну систему", - сказав Рева.

"Тому підвищені вимоги до страхового стажу створюють умови, при яких працівники вимагатимуть від роботодавця виконувати свої зобов'язання перед ними і оформляти їх офіційно на роботу. Адже саме роботодавець сплачує внески до солідарної системи пенсійного забезпечення своїх працівників", - пояснив міністр.

Глава Мінсоцполітики додав, що підвищення вимог до страхового стажу допоможе усунути причини, які призвели до фактичного банкрутства Пенсійного фонду, уникнувши при цьому необхідності в підвищенні пенсійного віку.

"При розробці проекту пенсійної реформи уряд ставив за мету не зменшення кількості пенсіонерів через підвищення пенсійного віку, а розширення кола платників єдиного соціального внеску", - сказав він.

"Підвищення пенсійного віку, крім того, не вирішило б причину проблем Пенсійного фонду, до того ж поставило б у однаково програшне становище і тих, хто мінімізував витрати за несплату внесків, і тих, хто працював чесно все життя і заробляв на пенсію. Зате, мотивація людей брати участь в пенсійній програмі дозволить створити збалансовану систему пенсійного забезпечення", - сказав Рева.

Раніше Міністерство соціальної політики презентувало нову формулу розрахунку пенсій.

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Економічна правда