ГПУ встановила причетність компанії "Тедіс" до оточення Медведчука

Слідчі Департаменту ГПУ встановили, що гроші з "Тедіс Україна" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука.

Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними слідства, 2,5 мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу.

"Окремі суб’єкти господарювання, на які надавалась ця поворотна фінансова допомога, а потім скеровувалась далі на офшорні компанії, - це фіктивні підприємства", - розповідає Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Серед таких компаній є "Північно-Східна добувна компанія" ("ПСДК").

Директором цієї фірми-прокладки раніше працював юрист з орбіти Медведчука Микита Поз. Він також є співвласником компанії "Консул-Україна". Цю фірму вказав своїм місцем роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак.

Нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука. Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами.

Журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.

Тарас Козак є міноритарним власником "Тедісу", з якого виводилися кошти на "Північно-Східну добувну компанію", раніше очолювану екс-керівником Козака Микитою Позом. Козак - бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в "Тедісі".

У розмові з журналістом Тарас Козак визнав, що є номінальним власником кіпріотів, які володіють "Тедісом". Однак справжнього власника не назвав.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Як зазначається, "Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") на вітчизняний ринок привів Віктор Медведчук. У компанії це твердження спростовують.

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.