Багатоповерхівка — це довгострокова інвестиція, яка повинна приносити співвласникам гроші. Є принаймні п'ять способів заробітку, які практикують ОСББ.

За час моєї професійної діяльності як юриста з питань житлово-комунального господарства я написала багато матеріалів щодо того, чому життя у багатоквартирному будинку неможливе без створення ОСББ.

Ці матеріали зазвичай викликали палку критику. Головний контраргумент опонентів — багатоквартирний будинок утримувати нерентабельно.

Однак відійдімо від теорії. Практика ж доводить: багатоквартирний будинок — це довгострокова інвестиція. Отримавши право власності на квартири, люди можуть і повинні використовувати цю інвестицію у повному обсязі. Як це можливо?

Власник квартири або нежитлового приміщення одночасно є співвласником всього багатоквартирного будинку. Напевно, кожен чув терміни "співвласники" та "спільна власність", які пов'язані з особливим статусом співвласників багатоквартирного будинку. Але чи знаєте ви, що належить до спільної власності у будинку?

Детальний перелік спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку надає 382 стаття Цивільного кодексу. Вона визначає, що таке квартира як окремий об'єкт нерухомого майна, і містить вичерпний перелік спільної власності.

Отже, до спільного майна багатоквартирного будинку належать допоміжні приміщення, місця загального користування, механічне, електричне, сантехнічне обладнання, яке обслуговує понад одне приміщення, несучі конструкції, огорожі, земля під будинком, прибудинкова територія і споруди на ній.

Зрозумівши, що є спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, можна визначити, як заробляти гроші для забезпечення належного утримання будинку завдяки використанню цієї власності.

1. Здавайте майно в оренду.

Якщо у багатоквартирному будинку є приміщення, які можуть зацікавити потенційних орендарів, співвласники мають право створити ОСББ та ухвалити рішення про здавання такого приміщення в оренду.

У такому випадку правління ОСББ укладе угоду з орендарем і буде стежити за вчасною сплатою передбачених внесків за використання цього приміщення.

У чому особливість здавання в оренду спільного майна співвласників?

ОСББ не платить податків, якщо кошти використовуються на забезпечення статутної діяльності. Отже, ОСББ залишається неприбутковою організацією незалежно від джерела надходження коштів за умови, якщо ці кошти будуть використані на забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку.

2. Домовтеся про оплату внесків з провайдерами.

У кожному будинку є один або кілька провайдерів, які надають співвласникам послуги з доступу до інтернету чи супутникового телебачення. Усі провайдери повинні платити внески за використання майна співвласників.

Для роботи у будинку такий суб'єкт повинен отримати згоду від співвласників щодо використання їх майна для розміщення обладнання. Після отримання згоди від співвласників провайдер повинен погодити з ними умови та підписати договір. Без створення ОСББ підписання такої угоди та отримання коштів неможливе.

Отже, якщо у будинку є інтернет, створюйте ОСББ і вимагайте від провайдерів укладення договору та відшкодування вам вартості використання вашого майна.

3. Розміщуйте рекламу.

Кожен багатоквартирний будинок привабливий для компаній, які продають товари або надають послуги. Такі компанії зацікавлені у розміщенні зовнішньої та внутрішньої реклами. Як ОСББ може отримувати за це гроші?

Передусім співвласники повинні дати згоду на використання спільного майна для розміщення реклами. Далі правління ОСББ укладе договір з рекламодавцем та буде отримувати від нього відшкодування за розміщення реклами.

4. Сортуйте сміття.

Захист природи — не тільки тренд сьогодення, а й усвідомлена необхідність. Якщо ми не змінимо наш підхід до життя, найближчим часом Україна буде завалена сміттям. Треба усвідомлювати, що, сортуючи сміття, ми можемо не тільки економити на вартості вивезення побутових відходів, а й заробляти кошти.

Деякі ОСББ України вже зараз сортують сміття і продають його відповідним компаніям. У такому випадку вивезення відходів може бути не тільки дешевим або безкоштовним, а й приносити кошти, які можна спрямувати на утримання будинку.

5. Беріть участь у місцевих програмах з підтримки розвитку ЖКГ.

Органи місцевого самоврядування затверджують програми з підтримки розвитку ЖКГ. Вони можуть мати різні назви, але зміст їх незмінний: за такою програмою ОСББ може отримати гроші для покращення стану багатоквартирного будинку.

Для початку правління ОСББ повинне знайти конкретну програму і заявити про свій намір взяти у ній участь. Отримані кошти можна використати на забезпечення усіх потреб, пов'язаних з утриманням будинку в належному стані.

Співвласники повинні вирішити, яким вони хочуть бачити свій будинок, і використовувати гроші для досягнення цієї мети. Гроші можна накопичувати у ремонтному фонді, можна збирати гроші для реалізації певного завдання, наприклад, для оновлення ліфтового обладнання, термічної модернізації будинку.

Крім того, за допомогою додаткових надходжень в ОСББ можна зменшити розмір щомісячних внесків за утримання будинку та прибудинкової території. Ці кошти також можна використати для оплати праці найманих працівників та підрядних організацій, що суттєво зменшить фінансове навантаження на співвласників.

Ми розглянули п'ять найбільш поширених варіантів, які практикують ОСББ. Проте співвласники можуть використовувати своє майно й іншим чином. Для цього потрібно скликати загальні збори, ухвалити необхідне рішення і згодом лише контролювати, як його виконує правління об'єднання.

Аналітик житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Марія Осипчук