OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 14 июня.

О смертности на дорогах. 3,5 тысячи смертей на украинских дорогах стоили украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов.

О налоге на пенсию. Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется полумиллиона украинских граждан.

О пенсиях. Перечисление денег Пенсионного фонда в управление в Донецкой области в апреле-мае резко уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами и другими регионами рядом с зоной АТО.

О трехлетней бюджетной резолюции. Правительство во главе с Владимиром Гройсманом приняло предложение трехлетней бюджетной резолюции, представленной министерством финансов.

О Газпроме. Хозяйственный суд Киев разрешил списание 79,877 миллиона гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от компании "Газтранзит" в счет штрафа.

О Roshen. Федеральная налоговая служба РФ по Липецкой области провела налоговую проверку ООО "Рошен" в г. Липецке за 2014-2015 гг, в результате которой требует 2,7 миллиона долларов налогов.

О ЗТМК. Высший хозяйственный суд Украины отказал вернуть ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в сферу государственного управления.

Об УЗ. Оперативники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева разоблачили отдельных руководителей филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток с предпринимателей.

О Суркисах. Братья Григорий и Игорь Суркисы ведут переговоры о продаже акций своих энергодистрибуционных компаний Тернопольоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Львовоблэнерго.

О Клименко. Прокуратура заочно сообщила экс-министру доходов и сборов Александру Клименко о подозрении в создании и участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

О квотах. В результате межинституционных переговоров ЕС о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений исключена.

О руде. Отпускные цены на железную руду снизились практически до 12-месячного минимума на фоне слабого спроса.

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