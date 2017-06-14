Суркіси продають обленерго - джерело

Брати Григорій та Ігор Суркіси ведуть переговори про продаж акцій своїх енергодистрибуційних компаній Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго.

Про це повідомили Економічній правді джерела, наближені до Адміністрації президента.

За словами співрозмовника, покупцем виступає найближче оточення Петра Порошенка.

Ціну майбутньої операції джерело не повідомило, уточнивши тільки, що в пакеті угоди обговорюється можливість повернення активів братів, контроль над якими вони втратили внаслідок націоналізації Приватбанку.

Також, за словами джерела, угода не стосуватиметься Запоріжжяобленерго, яке також входить в сферу інтересів Суркісів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

13 грудня 2016 року комісія НБУ визнала А-банк пов'язаною з Приватбанком особою.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in). 21 грудня при націоналізації Приватбанку з кореспондентських рахунків А-банку були примусово списані 364 млн гривень.

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку і сім'ї Суркісів до НБУ, Фонду гарантування і тимчасового адміністратора Приватбанку.

А-банк звернувся до суду з вимогою стягнути з Приватбанку 364 млн гривень коштів, списаних з кореспондентських рахунків, 5,786 тис. євро, 5,55 млн гривень і 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків за користування грошовими коштами.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в пред'явлених банку позовах йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млн гривень за зобов'язаннями перед колишніми акціонерами банку.

В травні 2017 року суд постановив стягнути з Приватбанку на користь А-банку списані при націоналізації 364 мільйони гривень. Крім цього, з держбанку суд стягнув на користь позивачів в цілому 1,047 мільярда гривень, 266 тис. доларів і 7864 євро особистих коштів.

У червні 2017 року державний Приватбанк подав заяву до суду з метою анулювання депозитних договорів сім'ї Суркісів.

Економічна правда