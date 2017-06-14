Смерті на дорогах коштують українській економіці 4,5 мільярда доларів щорічно - Омелян

3,5 тисячі смертей на українських дорогах коштували українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на засіданні уряду.

"3,5 тисячі смертей у 2016 році. Це 1,5-2% ВВП або близько 4,5 млрд доларів втрат для української економіки за розрахунками Міністерства інфраструктури та Світового банку", - заявив міністр.

Міністерство разом з Укравтодором пропонують ряд рішень для скорочення показнику смертності в ДТП.

"Укравтодор пропонує будівництво 500 кільцевих розв’язок замість нерегульованих переходів. Необхідно здійснити оновлення технічних стандартів для проектування та будівництва доріг. Облаштувати мінімум 1000 наземних пішоходних переходів - "острівці безпеки", освітлення, якісні дорожні знаки та розмітка", - заявив Омелян.

Серед кроків, які необхідно здійснити, Омелян вказав на запровадження інтелектуальних транспортних систем, створення умов для добросовісної конкуренції у сфері транспорту, підвищення безпеки дорожнього руху, скорочення кількості перевантажених транспортних засобів.

"Вперше за багато років ми маємо захищену статтю фінансування з бюджету на безпеку. Ми очікуємо, що 2018 року ми спрямуємо 1,6 мільярда гривень, у 2019 році - 2,5 мільярда, у 2020 році - щонайменше 3,5 мільярда.

Ми можемо і повинні до 2020 року скоротити смертність на дорогах на 50%", - впевнений Омелян.

"Якісні дороги - це якісна економіка. Ми ремонтуємо дороги не тільки державного значення, а й місцеві, комунальні. Наш пріоритет - європейський напрямок, дороги до Європейських країн", - сказав міністр.

Омелян нагадав, що дорожній фонд запрацює тільки у 2018 році, тому до цього часу податкові та акцизні надходження напряму не поступають до цього фонду.

Економічна правда