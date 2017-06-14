Податок на пенсію скасують для 500 тисяч українців

Скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів, яке планується провести у рамках пенсійної реформи, стосуватиметься півмільйона українських громадян.

Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін на брифінгу, передає Укрінформ.

"Питання скасування торкнеться близько півмільйона людей, тобто це люди, які є пенсіонерами і працюють одночасно, - їм виплачується пенсія на рівні 85 % від призначеного розміру, але не менше, ніж півтора розміра прожиткового мінімуму", - зазначив він.

Машкін також підкреслив, що можливе скасування відповідної норми законодавства безпосередньо на бюджет Пенсійного фонду "критично не вплине".

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу.

Як повідомлялося, МВФ висловив претензії до ініціативи уряду з осучаснення пенсій на постійній основі й скасування оподатковування пенсій для працюючих пенсіонерів.

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