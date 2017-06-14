Росія вимагає від Липецької фабрики Roshen 2,7 мільйона доларів податків
Федеральна податкова служба РФ по Липецької області провела податкову перевірку ТОВ "Рошен" у м. Липецьку за 2014-2015 рр, в результаті якої вимагає 2,7 мільйона доларів податків.
Про це повідомляє прес-служба Roshen.
Як зазначає прес-служба, в результаті перевірки органи ФНС РФ прийшли до неправомірного і необґрунтованого висновку щодо того, що ТОВ "Рошен" при виплаті дивідендів в Україні, не мало права застосувати пільги, встановлені в Угоді про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від сплати податків між урядом РФ і урядом України від 8 лютого 1995 року.
РФ вимагає від ТОВ "Рошен" сплатити більш ніж 150 млн руб (близько 2,7 млн доларів) податку на доходи іноземних організацій не мають відношення до належної виробничої практики сплати податків або боротьбі з податковими ухиленнями.
"Корпорація ROSHEN заявляє, що дані претензії з боку ФНС РФ є неправомірними і порушують міжнародні зобов'язання РФ відповідно до вищезазначеного Угодою. Корпорація ROSHEN і всі юридичні особи, що входять до її складу, сплачують податки в повній відповідності з чинним законодавством. Дані претензії є спробою стягнути з корпорації ROSHEN додаткові податки, які були належним чином сплачені в бюджет України ", - заявили в прес-службі.
Зазначається, що корпорація буде використовувати всі наявні правові засоби з метою захистити свої порушені інтереси і права, а також не допустити неналежного оподаткування доходів корпорації органами ФНС РФ на шкоду бюджету України.
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