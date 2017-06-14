Суд відмовив повернути ЗТМК державі

Вищий господарський суд України відмовив повернути ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" до сфери державного управління.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, 12 червня 2017 Вищим господарським судом України відмовлено в задоволенні касаційної скарги іноземного учасника ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" - компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" на постанову Донецького апеляційного господарського суду.

Цією постановою було задоволено апеляційну скаргу САП та скасовано ухвалу господарського суду Запорізької області про повернення заявленого прокуратурою господарського позову щодо розірвання договору про заснування підприємства та повернення комбінату до сфери державного управління.

Таким чином, як в апеляційній, так і в касаційній інстанціях, прокурорами САП доведено незаконність та безпідставність рішення місцевого господарського суду про повернення зазначеного позову.

Наразі очікується повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області та початку її розгляду по суті.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка належить Дмитру Фірташу. Остання зобов’язалася сплатити борги держпідприємтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Як повідомлялося, 28 березня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що недбалість прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратуриунеможливила повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у повну власність держави.

За його словами, прокурори САП постійно порушують процесуальні норми в судах, через що розгляд справи затягується, а тим часом менеджмент Фірташа легалізує схему, в якій суд "списує недоброчесному співвласнику ЗТМК всі борги і анулює обіцянки, закріплені в засновницькому договорі".

Шабунін нагадав, що ЗТМК володіють держава через Фонд держмайна (51%) і Фірташ через кіпрську компанію Tolexis Trading Ltd (49%). За його словами, Фірташ отримав свою частку комбінату тому, що обіцяв вкласти в його розвиток понад 110 млн доларів, але цього не зробив.

У відповідь на звинувачення Спеціалізована антикорупційна прокуратура зізналася, що недостатньо інформувала суспільство про хід справи щодо повернення ЗТМК від людей Дмитра Фірташа державі.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка належить Дмитру Фірташу. Остання зобов’язалася сплатити борги держпідприємтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм.

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.