Суд дозволив списати 80 мільйонів "Газпрому" на користь України

Господарський суд м. Києва дозволив списання 79,877 мільйона гривень дивідендів, що підлягають сплаті "Газпрому" від компанії "Газтранзит" в рахунок штрафу.

Про це йдеться в рішенні суду, передають "Українські новини".

Нагадаємо, що раніше Господарський суд Києва відмовив Державній виконавчій службі в списанні 84,081 млн гривень дивідендів, що підлягають сплаті компанії "Газпром" від приватного акціонерного товариства "Газтранзит".

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум з "Газпрому" щодо штрафів, накладених Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.

Раніше "Газтранзит" намагався вивести кошти з України шляхом виплати своїм акціонерам 209,066 мільйона гривень дивідендів.