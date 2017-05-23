OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О министрах. Министр аграрной политики Тарас Кутовой подал в отставку. Есть версия почему.
О перемоге. Гройсман похвастался, что Украина поднялась на 18 мест в рейтинге открытости даннях.
О санкциях. Посещаемость ВКонтакте за 5 дней упала на 3 миллиона визитов, а "Ощадбанк" разрабатывает систему, которая заменит 1С.
О замене ВКонтакте. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети Ukrainians.
О Prozorro. Сайт не работал, а потом заработал. Говорят, проблемы с провайдером. Учитывая, что сайт таки возобновил работу, Гройсман заявил, что Госкомпании также будут продавать через Prozorro.
О Нацбанке. Национальный банк Украины рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро.
О Приватбанке. Суркисы отсудили у "Приватбанка" более 1,4 миллиарда гривен.
О пенсиях. Рева заявил, что рост пенсий не приведет к росту инфляции.
О промышленности. В апреле 2017 года промышленное производство сократилось на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года.
О поездах. С 1 августа "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд Львов – Краков.
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Безвиз уже скоро. Как меняются правила страхования и где приобрести полис
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"Один пояс, один путь". Как Китай планирует "колонизировать" более 60 стран
Пекин хочет использовать богатство и промышленные ноу-хау для создания нового вида глобализации, которая будет игнорировать правила устаревших западных институтов. Помешать этим планам могут далеко не безграничные финансовые ресурсы и специфика региона.
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