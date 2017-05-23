OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О министрах. Министр аграрной политики Тарас Кутовой подал в отставку. Есть версия почему.

О перемоге. Гройсман похвастался, что Украина поднялась на 18 мест в рейтинге открытости даннях.

О санкциях. Посещаемость ВКонтакте за 5 дней упала на 3 миллиона визитов, а "Ощадбанк" разрабатывает систему, которая заменит 1С.

О замене ВКонтакте. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети Ukrainians.

О Prozorro. Сайт не работал, а потом заработал. Говорят, проблемы с провайдером. Учитывая, что сайт таки возобновил работу, Гройсман заявил, что Госкомпании также будут продавать через Prozorro.

О Нацбанке. Национальный банк Украины рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро.

О Приватбанке. Суркисы отсудили у "Приватбанка" более 1,4 миллиарда гривен.

О пенсиях. Рева заявил, что рост пенсий не приведет к росту инфляции.

О промышленности. В апреле 2017 года промышленное производство сократилось на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года.

О поездах. С 1 августа "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд Львов – Краков.

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