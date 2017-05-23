Сайт ProZorro не працює

Робота сайту системи електронних закупівель ProZorro заблокована.

При завантаженні з'являється повідомлення про помилку.

"Центральна база даних працює в штатному режимі, доступ до кабінетів замовників і бізнесу як працював, так і працює через авторизовані майданчики, не працює лише портал prozorro.gov.ua", - повідомили ЕП у прес-службі ProZorro .

На питання про те, з яких причин не працює портал, у ProZorro відповіли: "З технічних причин. Відбуваються роботи з відновлення доступу. Коли він буде відновлений наразі ще невідомо".

"Не працює лише портал, ЦБД як працювала, так і працює, доступ до кабінетів через майданчики є, аукціони відбуваються, оголошення про закупівлю можна подати", - додали у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, перевищила 16,7 мільярда гривень.

Економічна правда