Сайт ProZorro відновив роботу

Сайт системи електронних держзакупівель ProZorro відновив роботу, неполадка була з боку хостинг провайдера.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає Zn.ua.

Як зазначив Нефьодов, тимчасові неполадки з сайтом ніяк не позначилися на проведених в системі тендерах.

Нагадаємо, що сьогодні вранці при завантаженні сайту з'являлося повідомлення про помилку.

Раніше Нефьодов розповів, як депутати намагаються "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.