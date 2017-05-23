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Сайт ProZorro відновив роботу

Вівторок, 23 травня 2017, 13:34

Сайт системи електронних держзакупівель ProZorro відновив роботу, неполадка була з боку хостинг провайдера.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає Zn.ua.

Як зазначив Нефьодов, тимчасові неполадки з сайтом ніяк не позначилися на проведених в системі тендерах.

Нагадаємо, що сьогодні вранці при завантаженні сайту з'являлося повідомлення про помилку.

Раніше Нефьодов розповів, як депутати намагаються "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.

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Prozorro
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