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У квітні промислове виробництво скоротилося на 6%

Вівторок, 23 травня 2017, 18:10

У квітні 2017 року промислове виробництво скоротилося на 6,1% порівняно з квітнем 2016 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають "Українські Новини".

Як повідомляється, статистика показала скорочення на 6,1% з врахуванням не скоригованих на ефект календарних днів, і на 4,6% - з урахуванням скоригованих.

При цьому у квітні 2017 року промвиробництво скоротилося на 6,9% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,7% (скоригованих) порівняно з березнем 2017 року.

У січні-квітні 2017 року порівняно з січнем-квітнем 2016 року промвиробництво скоротилося на 2,0%.

Як повідомлялося, у березні 2017 року промислове виробництво скоротилося на 2,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 2,9% (скоригованих) порівняно з березнем 2016 року.

У 2016 році промислове виробництво зросло на 2,4% порівняно з 2015 роком.

У 2015 році промислове виробництво скоротилося на 13,4% порівняно з 2014 роком.

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