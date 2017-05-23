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Україна піднялась на 18 місць у рейтингу відкритості даних

Вівторок, 23 травня 2017, 11:30

Україна піднялась на 18 місць у світовому рейтингу відкритості даних.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"У вівторок вночі World Wide Web Foundation оприлюднили результати щорічного дослідження Open Data Barometer (http://opendatabarometer.org) щодо стану розвитку відкритих даних у світі", - написав Гройсман.

За його словами, за "останній рік Україна значно покращила свої показники, посівши 44 місце серед 115 країн світу та разом із Грузією зробивши найбільший позитивний "стрибок" у рейтингу".

"Відкриті дані – це не лише підвищення прозорості та ефективності діяльності органів влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії – саме на базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціально-важливі та комерційні проекти, оборот яких в ЄС вже складає сотні мільйонів євро на рік", - заявив Гройсман.

Економічна правда

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Гройсман
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