УЗ в серпні запустить поїзд Львів-Краків

З 1 серпня ПАТ "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.

Про це повідомив голова правління УЗ Войцех Балчун під час прес-конференції у Львові.

"Працюємо над запровадженням залізничного сполучення з Краковом. Можливо, приймемо пропозицію польських колег та реалізуємо проект за допомогою системи розсувних візків SUW-2000. Наразі вивчаємо варіанти", – повідомив Балчун.

За його словами, українські залізничники активно працюють над покращенням міжнародного сполучення із сусідніми країнами.

"Безвіз відкриває перед нами нові перспективи, і Укрзалізниця має намір активно освоювати ринок міжнародних залізничних перевезень. Після Кракова плануємо зв’язати поїздом Чернівці з Румунією та інші проекти", - сказав він.

Повідомляється, що Балчун та керівництво галузі проводять об’їзд по регіональній філії "Львівська залізниця", під час якого відбулося представлення колективу директора регіональної філії Івана Груника. Також залізничникам була презентована Стратегія розвитку ПАТ "Укрзалізниця" 2017-2021 років та основні показники роботи галузі та 2016 рік та 4 місяців поточного року.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури просить французських колег посприяти залученню коштів ЄС для реалізації проекту щодо зміни ширини залізничної колії.

Як відомо, найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На даний час в Україні знаходиться найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

SUW-2000 — система швидкої зміни ширини колісних пар на залізниці, розроблена в польським інженером Річардом Шувальським. Механізм SUW-2000 дозволяє колісній парі швидко, на ходу, при швидкості до 30 км/год, адаптуватись до трьох поширених в Європі стандартів колій - 1600, 1435 та 1520 мм.

Кордони Польщі обладнані цією системою лише в трьох місцях. З обох сторін на польсько-українському кордоні є декілька потягів та рейкових автобусів, які використовують систему SUW-2000.

Економічна правда