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Суркіси відсудили у "Приватбанку" понад 1,4 мільярда гривень

Вівторок, 23 травня 2017, 19:10

Суд задовольнив позов 6 фізичних осіб до НБУ, Фонду гарантування і тимчасової адміністрації "Приватбанку", визнавши незаконний договір про продаж фінустанови в частині, де він порушує права позивачів.

Про це повідомляють "Українські новини".

Суд задовольнив позов братів Суркісів і їх родичів та скасував рішення НБУ про визнання їх пов’язаними з "Приватбанком" особами і визнав нечинною примусову конвертацію Фондом гарантування їх коштів в акції "Приватбанку" під час його націоналізації.

Крім цього, з держбанку суд стягнув на користь позивачів в цілому 1,047 мільярда гривень, 266 тис. доларів і 7864 євро.

Також, окружний адміністративний суд Києва вирішив стягнути із "Приватбанку" на користь "А-банку" списані під час націоналізації 364 мільйони гривень.

Суд визнав недійсним рішення НБУ про визнання "А-Банку" пов’язаною з "Приватбанком" особою і визнав нечинною примусову конвертацію Фондом гарантування коштів "А-Банку" в акції "Приватбанку" під час його націоналізації.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

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