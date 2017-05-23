Зростання пенсій не призведе до зростання інфляції – Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що зростання пенсій не призведе до зростання інфляції.

Про це міністр соціальної політики заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає прес-центр Міністерства.

"Підвищення пенсій відбуватиметься не завдяки інфляційним грошам, а за рахунок додаткових надходжень коштів з економіки, тому ні про яку інфляцію мова йти не може", – сказав Рева.

За словами міністра, Уряду вдалося уникнути зростання інфляції завдяки продуманим крокам, які були зроблені в минулому році та стали підготовкою для проведення пенсійної реформи.

"Саме тому спочатку було ліквідовано прив’язку мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму, і вже після того піднято розмір зарплат, що забезпечило необхідний ресурс для підвищення соціальних виплат та дозволило прогнозувати перерахунок пенсій", – пояснив Андрій Рева.

Урядовець також акцентував увагу на активній детінізації економіки після збільшення розміру мінімальних зарплат та проведення змін у трудовому законодавстві.

"За 4 місяці з початку року заробітна плата в Україні зросла на 37 відсотків, на 45 відсотків зросли доходи місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, а станом на 1 травня Пенсійний фонд отримав понад план 7,9 мільярда гривень, що дозволяє очікувати надходження необхідної суми для підвищення пенсій. Це означає, що не потрібно дотувати зростання пенсій з бюджету, – це будуть власні надходження Пенсійного фонду", – резюмував міністр.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу.

Читайте також: "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана