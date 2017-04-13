OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости дня з 13 апреля.

Счастливая новость для киевлян. Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью.

Об учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля.

О рынке электроэнергии. Верховная Рада на заседании в четверг приняла закон о рынке электроэнергии. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой э/э.

О НКРЭ. Верховная Рада отказалась избрать в состав конкурсной комиссии по выбору членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Запайщикова Константина (предложенный "Народным фронтом") и Юрия Шульгу (предложенный БПП).

О лоукостах. Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

А Wizz Air начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта "Львов" во Вроцлав.

О Нафтогазе. Цена природного газа, купленного НАК "Нафтогаз Украины" у европейских поставщиков с поставкой в мае этого года, на 25-30 долларов за 1000 кубов ниже, чем цена по контракту с Газпромом.

А еще Юлия Ковалив уходит с должности председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

О ФГИ. Депутаты поддержали проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.

О госкомпаниях. ТОП-100 госкомпаний Украины закончили первое полугодие 2016 года с прибылью в 31,6 млрд гривен.

О банках. Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль выросли на 28,693 млрд гривен, или на 2,4%, – до 1,241 трлн гривен.

О Мальте. Верховная Рада ратифицировала конвенцию между правительствами Украины и Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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