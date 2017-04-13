Рада прийняла закон про ринок електроенергії

Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила закон про ринок електроенергії.

За прийняття відповідного рішення в цілому проголосували 277 народних депутатів.

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем та постачанням е/е.

Документ впроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Він також передбачає дворічний перехідний період з моменту набуття чинності на впровадження всіх сегментів нового ринку, в тому числі ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг та роздрібного ринку.

Законопроект також доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу споживачу.

"Трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами або на ринку "на добу наперед" чи внутрішньодобовому ринку", - йдеться у пояснювальній записці.

Існування трейдерів на ринку електричної енергії, на думку авторів, має позитивно вплинути на ліквідність ринку та сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Крім цього, законопроектом запроваджується система спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електроенергії.

До спеціальних обов’язків відносяться, зокрема: купівля е/е за "зеленим" тарифом, надання універсальних послуг, виконання функцій постачальника "останньої" надії та сплата компенсаційних платежів.

Законопроект "Про ринок електричної енергії" в першому читанні парламент ухвалив 22 вересня.

До другого читання до документа було подано понад 1135 правок, їх працювала спеціально створена робоча група. На засіданні 6 квітня депутати не змогли ухвалити проект закону в цілому та відправили його на повторне друге читання.

Економічна правда