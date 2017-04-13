Нацбанк знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Відновлення циклу пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2019 роках та надасть підтримку темпам економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що споживча інфляція у березні 2017 року становила 15,1% у річному вимірі. Зростання цін прискорилося переважно внаслідок ефекту бази порівняння та збільшення виробничих витрат.

"Фактичне прискорення споживчої інфляції було очікуваним і водночас нижчим за траєкторію прогнозу Нацбанку, що був опублікований в Інфляційному звіті в січні 2017 року. Тоді Національний банк очікував, що у березні інфляція прискориться до 16,4% річних", - йдеться у повідомленні.

"Фундаментальні фактори інфляції залишалися контрольованими. Поміркована фіскальна і монетарна політика та поліпшення інфляційних очікувань стримували прискорення базової інфляції (6,3% у річному вимірі в березні 2017 року)", - повідомляє прес-служба.

У НБУ повідомили, що подальше пом’якшення монетарної політики залежить від зниження ризиків для цінової стабільності на прогнозному горизонті.

Зниження облікової ставки до 13% затверджено рішенням правління Національного банку від 13 квітня 2017 року №232-рш "Про розмір облікової ставки".

Нагадаємо, 2 березня правління Нацбанку вирішило не змінювати облікову ставку та залишило її на рівні 14% річних.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Економічна правда