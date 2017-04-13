Хто краде гроші із смартфонів українців

"Економічна правда" дізналася імена тих, хто в Україні займається "токсичним" відбиранням грошей в абонентів за допомогою витончених технологій. (Рос.)

Принудительное подключение к платным подпискам, тайное списание денег с мобильных номеров. Такие обвинения в социальных сетях абоненты предъявляют мобильным операторам Украины и требуют вернуть списанные с их счетов деньги.

Операторы связи отвечают, что подписку подключают только по запросу пользователя — абоненты просто не читают условия предоставления контент-услуг. А за возвратом средств отправляют к своим партнерам — контент-агрегаторам.

Между тем, последние не стесняются снимать с абонентов деньги за подписки на сайты с пиратским контентом, а то и вовсе сайты с порнографией.

"Экономическая правда" узнала имена тех, кто в Украине занимается "токсичным" отъемом денег у абонентов с помощью технологий смс- и wap-биллинга, "сливания" мобильного трафика, в том числе порнотрафика, а также раскрыла схему работы и масштабы транснациональной индустрии бизнеса на коротких смс-номерах.

С чего все начиналось

"Моей маме 78 лет. Она пользуется мобильным телефоном, как телефоном: смс не пишет, читать входящие сообщения просит меня, — обратилась в редакцию ЭП бухгалтер интернет-издания "Украинская правда" Оксана Липская. — Сегодня я узнала, что она получает "золотые" смс из службы знакомств и сервиса платных игр".

В феврале 2017 года "Киевстар" списал со счета мобильного номера мамы Оксаны четыре раза по 4,25 грн за подписку на службу знакомств.

Выписка по счету мобильного номера "Киевстара" мамы Оксаны за февраль 2017 года

Уже тогда она начала жаловаться дочери на то, что оператор списывает со счета деньги за неизвестные услуги. В марте 2017 года вдобавок к службе знакомств к номеру была подключена подписка на платные игры за 7 грн в неделю.

Выписка по счету мобильного номера "Киевстара" мамы Оксаны за март 2017 года

При этом в папке "Входящие" старого кнопочного телефона нет ни одного смс о факте подключения подписок, утверждает Оксана. На вопрос, как 78-летняя женщина подписалась, оператор колл-центра "Киевстара" был непреклонен: услуги заказал клиент.

Технологии списания денег

По правилам "Киевстара", абонент согласен на услугу, если отправляет смс или звонит на короткий номер.

Издавна существует три основных типа монетизации сервисов для абонентов операторов связи: короткий смс-номер, МТ-подписка, псевдо-подписка

Короткий SMS номер — абонент отправляет смс на короткий номер, таким образом заказывая и оплачивая услугу. МТ-подписка (mobile terminated, оплата за входящее сообщение) — абонент указывает свой номер мобильного телефона на сайте, заказывая услугу подписки. Абонент перенаправляется на сайт своего оператора связи и получает от него смс с кодом подтверждения. Если абонент согласен на подписку, он вводит код из смс на сайте оператора. Затем с абонента регулярно списываются деньги за подписку Псевдо-подписка — абонент указывает на сайте услуги свой номер телефона и отвечает на входящее смс-сообщение. Оператор связи тарифицирует абонента, получив от него платное смс

Они обеспечивают низкую конверсию, потому что исключают массовые случайные оплаты абонентами контент-сервисов. При этом контент-агрегаторы в основном предлагают пиратский контент. Осознанно платит за него мизерная часть абонентов.

У мобильных операторов и контент-агрегаторов есть два способа увеличить заработок. Первый — подключать абонентов к услугам в одностороннем порядке. Судя по количеству жалоб абонентов в социальных сетях, такой метод, возможно, практикуют либо мобильные операторы, либо контент-агрегаторы, либо и те, и другие.

Абоненты "Киевстара" жалуются оператору в Facebook на одностороннее подключение подписок, которые они не заказывали

Операторы знают, что одностороннее подключение абонента к контент-услугам запрещено постановлением Кабмина о правилах предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Однако доказать факт таких действий невозможно без судебного изъятия копий логов биллинга операторов связи.

Законный и более элегантный способ увеличения заработка появился несколько лет назад. Называется он wapclick. Абонент соглашается на подписку, нажав на контент-сайте на кнопку "Продолжить", "Подтвердить", "Скачать" или "Смотреть".

Один из сайтов контент-агрегатора ООО "Цифровая лаборатория" — партнера "Киевстара"

Сайты, работающие по технологии wapclick, фильтруют входящий трафик. Например, сайт отсеивает абонентов "Киевстара", которые попали на него со смартфонов и планшетов, подключенных к интернету по беспроводной сети мобильного оператора.

Сайт инициирует межсерверное обращение к шлюзу "Киевстара" и запрашивает номер мобильного телефона абонента "Киевстара", который пришел на сайт. Когда абонент нажимает кнопку, мобильный оператор списывает с его счета деньги за подписку.

Если сайт подключен к биллингу одного мобильного оператора, контент-агрегатор не может списать деньги со счетов абонентов других операторов. Также сайт не спишет деньги со счетов абонентов кабельных интернет-провайдеров. По крайней мере, пока.

Wapclick обрел популярность среди контент-агрегаторов, партнерских программ и веб-мастеров три-четыре года назад. Это произошло в результате широкого проникновения мобильных устройств, расширения покрытия 3G и роста мобильного интернет-трафика.

Подписки на пиратский контент

С появлением wapclick жалобы абонентов на одностороннее оформление подписок не ушли в прошлое. Более того, их количество даже растет. Вся семья Оксаны Липской — мама, муж, сын и она сама — стали жертвами одностороннего подключения платных подписок со стороны "Киевстара" и его контент-агрегаторов, утверждает Оксана.

По ее словам, 22 марта 2017 года "Цифровая лаборатория" в одностороннем порядке подписала ее сына на порносайт, который работает по технологии wapclick.

Скриншот телефона сына Оксаны Липской

Скриншот порносайта, на который "Цифровая лаборатория" подписала сына Оксаны

10 апреля 2017 года "Цифровая лаборатория" подписала на один из своих контент-сайтов саму Оксану. Она и ее сын утверждают, что все подписки были оформлены без их участия.

За разъяснениями журналист ЭП позвонил руководителю ООО "Цифровая лаборатория" Александру Гончаренко. Секретарь попросила оставаться на линии, а через минуту сказала, что Гончаренко нет. На следующий день в ответ на звонок она бросила трубку.

В одностороннем навязывании подписки абоненты "Киевстара" в 2016 году обвиняли еще одного контент-партнера оператора — ООО "Украинская мобильная группа".

Абонент "Киевстара" жалуется оператору на списание денег контент-агрегатором ООО "Украинская мобильная группа" за подписку, которую он не оформлял

Контент-партнер оформил пользователю подписку на сайт mnogofilesua.com с пиратским контентом. В футере сайта есть форма для подачи жалобы правообладателями. Сегодня сайт работает с операторами lifecell и Vodafone.

Контент-агрегаторы

"Цифровая лаборатория" и "Украинская мобильная группа" входят в пул 26 компаний, которые официально по договору арендуют у "Киевстара" короткие смс-номера.

Короткие смс-номера — обязательное условие для организации бизнеса по продаже контента. Через них операторы и агрегаторы продают контент, товары, услуги, регистрации, виртуальную валюту, чаты, опросы, присылают коды авторизации.

С помощью коротких смс-номеров мобильные операторы учитывают входящий и исходящий смс-трафик, начисляя и распределяя оплату за продажу контент-услуг себе и контент-агрегаторам. Короткие смс-номера нужны и для отписки от сервисов.

Судя по тарифам на субаренду или перепродажу, короткие смс-номера — удовольствие не из дешевых. ООО "Ириком Украина" — партнер смс-услуг "Киевстара" — сдает в аренду короткие смс-номера по таким расценкам.

Стоимость получения и обслуживания короткого смс-номера

Активация смс-номера (единоразово), грн з НДС Аренда смс-номера (ежемесячно), грн с НДС "Киевстар" 4 000 800/1 500 золотой смс-номер "МТС-Украина" (Vodafone) 4 250 1 062/1 594 золотой смс-номер "Лайфселл" 5 400 850 Всего 13 650 2 712/3 944 Дополнительно стоимость услуг ООО "Ириком Украина" — 1 500 грн с НДС (в месяц)

Первые 14 контент-агрегаторов "Киевстара" после самого "Киевстара" вместе используют 275 коротких смс-номеров. На каждом номере может "висеть" несколько контент-сайтов. Стоимость исходящих смс достигает 26 грн, входящих — 106 грн. В день за подписку на контент-сайт с мобильного номера абонента оператор может списывать 8,5 грн и больше.

Топ-15 контент-агрегаторов "Киевстара" по количеству коротких смс-номеров

Название юридического лица Количество смс-номеров Дата регистрации Место регистрации Размер уставного капитала, грн Руководитель Перечень основателей юрлица ЧАО "Киевстар" 192 03.09.1997 Киев 887119450 Чернышов Петр Анатольевич VimpelCom Holdings BV., 34345993, Нидерланды ООО "Центр глобальных сообщений Украина" 34 03.07.2006 Киев 3282500 Макаренко Юрий Николаевич Акционерное общество "Глобал мессидж сервисез АГ" 100,00%

Адрес основателя: 6300, г. Цуг, ул.Бундесштрассе 5, Швейцария ООО "Глобал смс" 33 24.05.2012 Киев 1100 Франевская Елена Григорьевна Франевская Елена Григорьевна, Украина, Славутич ООО "Цифровая лаборатория" 29 03.04.2008 Киев 250000 Гончаренко Александр Павлович Шахрай Роман Витальевич, 15,10%, Украина, Киев

Хандербай Сервисиз Лтд, 84,90%, Виргинские острова ООО "Смс агрегатор групп" 27 10.07.2012 Киев 160000 Будило Людмила Владимировна Низенко Виталий Олегович, 50,00%, Украина, Киев

Раенок Татьяна Александровна, 50,00%, Украина, Киев ООО "Вес медиа" 24 10.02.2009 Киев 60500 Опольский Виталий Станиславович Тузова Наталья Александровна, Украина, Днепр ООО "Ириком Украина" 23 10.08.2006 Киев 37500 Перекупка Виталий Валентинович Перекупка Виталий Валентинович, 46,50%

Компания "Веона инвестмент Инк", 53,50% (Виргинские острова):

Собственник существенного участия - Егоров Владимир Викторович, РФ, Москва

Собственник существенного участия - Окороков Николай Андреевич, РФ, Москва ООО "Смс юнион кампани" 23 07.05.2012 Киев 301100 Ващенко Анна Александровна Драй Татьяна Сергеевна, Украина, Киев ООО "Клуб левел" 22 04.11.2014 Днепр 2000 Пугач Константин Викторович Овсеенко Евгений Александрович, 50,00%, Украина, Днепр

Сирота Сергей Витальевич, 50,00%, Украина, Днепр ООО "Старт-98" 11 18.06.1998 Киев 1400000 Киселев Андрей Анатольевич Киселев Андрей Анатольевич, 28,13%, Украина, Киев

Шаменко Владислав Юрьевич, 28,13%, Украина, Киев

Юренко Петр Владимирович, 10,63%, Украина, Киев

Владимирский Тимур Борисович, 33,13%, Украина, Киев ООО "Софтлайн мобильные системы" 11 17.08.2005 Киев 31000 Балашук Сергей Анатольевич Пептюк Андрей Николаевич, 25,00%, Украина, Киев

Компания с ограниченной ответственностью "Олстор систем єнтерпрайз лимитед", 75,00%, Кипр, Ларнака ЧАО КБ "Приватбанк* 10 19.03.1992 Днепр 50694750960 Шлапак Александр Витальевич Государство Украина ООО "Украинская мобильная группа' 10 10.08.2015 Ильичевск 1000 Денисов Глеб Викторович Карелина-Романова Алеся Александровна, Украина, Одесса ООО "Зед-Украина" 10 28.07.2011 Киев 1000 Каплун Елена Николаевна Каплун Елена Николаевна, Украина, Житомир ООО "Дайлз компани" 8 12.12.2016 Киев 5000 Комарова Ольга Владимировна Лобода Илья Вячеславович, Украина, Чабаны

Как абоненты превращаются в деньги

Задача контент-агрегаторов — направлять трафик, а это миллионы абонентов мобильных операторов, на платные смс-номера или контент-сайты. В этом заключается их основной бизнес.

Схема работы wapclick-подписки в сети "Киевстара"

Smotri.club — один из многих сайтов партнера "Киевстара" ООО "Цифровая лаборатория". Например, есть еще сайты ua.depozfile.com, ua.kinomoll.com, ua.musictekka.pw, ua.tremgrope.com/apps, kachai.club, 4flirt.club, tvoypleer.com, igroteka.pro. Большинство из них предлагает абонентам мобильного оператора пиратский контент.

Оформить подписку на доступ к контенту таких сайтов могут исключительно абоненты "Киевстар", причем которые попали на сайт со смартфона или планшета, используя сеть 3G, 2G "Киевстар".

Скриншоты со смартфона абонента "Киевстар"

Если на сайт попадают абоненты других мобильных операторов или абоненты интернет-провайдеров, сайты переадресовывают посетителей на страницу google.com.ua.

На каждый из своих сайтов "Цифровая лаборатория" направляет почти чистый украинский мобильный трафик (посетители с территории Украины) в объеме до 200 тыс посетителей в месяц на один сайт.

Крупнейшим источником трафика выступает международная рекламная сеть порнотрафика mpay69.biz.

По данным собеседников ЭП, ни один другой официальный контент-агрегатор "Киевстара" не использует настолько "грязную" схему привлечения абонентов на свои сайты. С другой стороны, возможно, ни один другой контент-агрегатор не приносит столько денег на продаже контент-услуг.

Если верить людям, которые покупают трафик и направляют его партнерам, зарабатывая на продаже подписок, — то абоненты "Киевстар" самые платежоспособные по сравнению с двумя другими мобильными операторами Украины.

На своем сайте веб-мастер Вадим рассказал, как в июне 2016 года он на 14 794 руб купил в рекламной порносети mpay69.biz трафик "под "Киевстар" и направил его в международную партнеркскую программу juddy.biz. За семь дней он оформил абонентам "Киевстара" 4 736 подписок и заработал на этом 32 566 руб.

Благодаря технологии wapclick зарабатывать на абонентах мобильных операторов Украины могут торговцы трафиком и веб-мастера со всего мира.

Популярные "партнерки" для монетизации абонентов мобильных операторов Украины

ukrmobgroup.com juddy.biz xmob.biz seriouspartner.biz jettys.net

Десятки международных "партнерок" предлагают выгодные комиссии, ежедневные выплаты, широкий спектр систем интернет-расчетов для вывода заработанных денег. Все для того, чтобы украинский мобильный трафик веб-мастера направляли именно им.

По данным участника известного форума "черных" веб-мастеров armadaboard, мобильные операторы получают львиную долю от продажи контент-услуг. По его оценкам и по оценкам авторов других журналистских расследований, доходы участников схемы wapclick-подписок и в целом смс-сервисов распределяются примерно так.

Примерная структура распределения дохода участников схемы wapclick-подписки, %

Мобильный оператор до 50 Контент-агрегатор до 10 Партнерские программы до 15 Арбитражники трафика, веб-мастера до 25

Украина в этом явлении не уникальна. В России о "токсичном" заработке на SMS-подписках говорят уже много лет. На этом ловят даже европейских мобильных операторов. В январе 2017 года британского оператора Ofcom уличили в том, что он в 2014-2015 годах за сомнительные голосовые услуги снял с 30 тыс своих клиентов на 2,7 млн фунтов больше, чем имел на то право.

"Весь бизнес платных подписок основан на нерешении проблемы, когда человек просто отписывается, вместо того, чтобы бороться за возврат своих денег", — одним предложением объясняет всю квинтэссенцию бизнеса платных подписок телеком-эксперт и экс-сотрудник компании "Билайн" Сергей Горбачевский.

Позиция "Киевстара"

После обращения Липской в редакцию ЭП написала запрос в "Киевстар" с просьбой объяснить, кто, когда и на каком основании подключил ей и ее родственникам платные подписки. В запросе также был вопрос, какие отношения связывают "Киевстар" и контент-агрегаторов. Редакция публикует ответ пресс-службы "Киевстара".

"1) Компании-провайдеры контента заключают с телеком-операторами договора на аренду коротких номеров для предоставления информационно-развлекательных сервисов. Провайдеры гарантируют соблюдение требований законодательства, а также качественное и добросовестное обслуживание клиентов. Все контент-услуги могут предоставляться только с ведома клиента.

По условиям договора, провайдер должен самостоятельно урегулировать обращения от абонентов, рассматривать все жалобы, компенсировать клиенту средства, если технической проверкой будет установлено, что услуга предоставлялась некорректно.

Контент-провайдеры обязаны сообщать в рекламе исчерпывающую информацию об услугах, их стоимости, способе отключения, а также номера телефонов информационно-справочных служб.

"Киевстар" регулярно отслеживает работу контент провайдеров. К тем компаниям, которые допускают нарушения в процессе предоставления услуг, применяются штрафные санкции вплоть до досрочного расторжения договоров.

2) Сервисы "Клуб знакомств", "APP клуб" подключаются непосредственно по запросу абонента. Для этого абонент со своего телефона должен отправить смс либо использовать USSD-коды, либо подключить услугу напрямую с веб-портала.

3) Подписка на контент по номеру 5076 оформляется через интернет. Абонент со своего телефона заходит на интернет-ресурс, где размещена информация контент-провайдера, и нажимает предложенную кнопку для загрузки или просмотра контента.

Затем абонент автоматически направляется на веб-страницу, где размещена информация о тарифах, содержании услуги, контактах провайдера, номера телефонов технической поддержки, а также кнопка "Продолжить".

После того, как абонент нажмет эту кнопку, ему приходит смс с информацией о подписке на контент, тарифах и номере телефона, по которому можно отказаться от подписки.

Относительно информации, которая содержалась в Вашем обращении, техническими специалистами "Киевстара" и компании-провайдера контента была организована проверка, которая подтвердила, что подписки на контент-услуги были установлены непосредственно с номеров телефонов абонентов".