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Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса

Четвер, 13 квітня 2017, 18:02

Депутати підтримали проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.

"За" проголосувало 242 народних депутати.

Законопроект №6354 був внесений Андрієм Іванчуком, головою комітету з питань економічної політики.

Як відомо, 10 квітня Білоус подав у відставку.

Пізніше він заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.

Економічна правда

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