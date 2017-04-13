Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса
Четвер, 13 квітня 2017, 18:02
Депутати підтримали проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.
"За" проголосувало 242 народних депутати.
Законопроект №6354 був внесений Андрієм Іванчуком, головою комітету з питань економічної політики.
Як відомо, 10 квітня Білоус подав у відставку.
Пізніше він заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.
Економічна правда
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