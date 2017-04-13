Пенсійна реформа від Гройсмана: головне — яскрава обгортка

Уряд планує підвищити страховий стаж та ліквідувати пільги при достроковому виході на пенсію.(Рос.)

Миссия МВФ в Украине завершит на текущей неделе свою работу. Фонд поставил перед украинским правительством ряд сложных задач.

Одна из них — это пенсионная реформа. Согласно подписанному меморандуму, уже в апреле должен быть принят соответствующий закон.

По информации издания, именно пенсионная реформа была самой обсуждаемой во время работы миссии в Киеве.

ЭП проанализировала, какие наработки есть сейчас у Кабмина, в каких вопросах МВФ пошел на уступки, и какую "обвертку" для непопулярной пенсионной реформы подготовил премьер.

"Осовременивание" пенсий

На этой неделе премьер-министр Володимир Гройсман озвучил планы правительства в социальной политике. Отдельно он остановился и на вопросе пенсионной реформы. Правда, решил начать с приятного — с "осовременивания" пенсий.

"Реформа должна выстроить справедливую пенсионную систему. Не может быть такого, что 85% пенсионеров живут на минимальной пенсии. Второй момент: в среднесрочной перспективе, а я бы хотел, чтобы это случилось к 2024 году, дефицит Пенсионного фонда вместо 140 млрд должен быть равен нулю или же значительно уменьшен и приближаться к нулю. Третья позиция: эта реформа должна позволить увеличить гражданам пенсии. С 1 октября мы предлагаем поднять пенсии украинским пенсионерам. Мы сделаем осовременивание пенсий для 5,62 млн украинских граждан", — отметил он.

По словам премьера, приблизительно 1,3 млн граждан получат повышение пенсии до 200 грн. 1,2 млн граждан — от 200 грн до 500 грн. 1,993 млн — от 500 грн до 1 тыс грн. Еще 1,1 млн граждан получат свыше 1 тыс грн помесячной доплаты, заверил Гройсман.

Гройсман демонстрирует, как заживут пенсионеры фото УП

"Это не разовая подачка, которую некоторые политиканы пытались делать, это постоянная система, которая позволит ежемесячно получать повышенную пенсию. Еще мы хотим перенести на октябрь с декабря индексацию, что будет возможно благодаря этой реформе", — заявил премьер.

В канун годовщины правительства планы относительно повышения социальных стандартов звучат привлекательно, но они вызывают много вопросов. Пересчет пенсий в привязке к реальному уровню зарплаты необходим, поскольку это позволит устранить существующую диспропорцию в размерах пенсий.

Согласно законодательству увеличение минимальной пенсии предусмотрено с 1 мая и 1 декабря на 5%. Речь идет о повышении пенсий на уровень инфляции.

"Есть огромный разрыв между размером пенсии пенсионера, который сейчас выходит на пенсию, и пенсионером, который вышел на нее десять лет назад. Пенсии рассчитываются на основании показателя средней зарплаты. С 2012 года он не пересматривался для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2012 года. Если у пенсионера до 2012 года этот показатель был 1 197 грн, то в 2016 году этот показатель был 3 200 грн, а сейчас — 1 764 грн", — объяснил в разговоре с ЭП министр социальной политики Андрей Рева.

Кабмин рассматривал несколько вариантов.

На одном из заседаний рабочей группы по подготовке пенсионной реформы обсуждался такой. Необходимый стаж для расчета доплаты — 30 (35) лет. Средняя зарплата, которая берется за основу при расчете, — 3 764,4 грн. Сейчас пенсии начисляются исходя из зарплат в диапазоне 1197,91-3764,4 грн.

Главное последствие "осовременивания", в любом его виде — увеличение расходов госбюджета. Озвученный премьером сценарий увеличит ежемесячные расходы на пенсии на 3,9 млрд грн. Итого: начиная с октября, потребность в дополнительном ресурсе составит около 12 млрд грн.

Аналогичный эффект на бюджет окажет и отмена налогообложения пенсий, которую во время презентации упомянул глава правительства. Собеседники ЭП в Кабмине утверждают: это еще 1,5-2 млрд грн недопоступлений.

Иными словами, если не будут найдены компенсаторы, предложенные премьером меры увеличат дефицит бюджета. Этот риск обязательно заметит МВФ.

Чтобы изыскать ресурс, есть два варианта. Первый — увеличить дотацию Пенсионного фонда из госбюджета. "Это тупиковый путь. Сегодня дотация фонду из бюджета составляет 141,5 млрд грн", — отмечает Рева.

Второй вариант — увеличить собственные поступления Пенсионного фонда за счет повышения зарплат в бюджетном и частном секторах.

"За первые три месяца 2017 года поступления в ПФ увеличились на 37%. В номинальном исчислении это означает, что в первом квартале мы собрали сверх плана более 7 млрд грн. До конца года нам нужно дополнительно 11-12 млрд грн. Думаю, до конца 2017 года мы на эту сумму выйдем", — прогнозирует Рева.

Однако "осовременивание" пенсий — не реформа, оно может быть разве что ее элементом. В общении с ЭП министры его так и позиционируют. Также это может быть отдельным решением в социальной политике — решением привлекательным, поскольку позволяет власти говорить об увеличении социальных стандартов.

В чем реформа

На старте обсуждения проекта меморандума с МВФ, на этапе третьего пересмотра программы EFF, кредитор настаивал, чтобы одним из элементов пенсионной реформы стало повышение пенсионного возраста.

Позже, в процессе переговоров, этот пункт исчез. В итоге, договорились о другом: до конца апреля принять закон о пенсионной реформе, который вступит в силу с января 2018 года.

Украина согласилась установить несколько вариантов для выхода на пенсию. Работники смогут выбирать момент выхода в зависимости от трудового стажа. В частности, они будут получать стимулирующие выплаты для более позднего выхода на пенсию.

Кроме того, для опасных профессий появятся дополнительные ставки ЕСВ, которые будут платить работодатели. Эти средства будут накапливаться на персонифицированных счетах, и использоваться как промежуточное финансирование между досрочным выходом на пенсию и описанной системой.

Планируется также расширение базы ЕСВ.

Реформа якобы позволит в будущем сократить 3% ВВП, в том числе за счет увеличения трудового стажа для выхода на пенсию.

Все эти параметры частично вписываются в озвученные ранее Ревой планы.

На данный момент это все, что пока известно о реформе. Больше никакой конкретики.

"Плюс" предложения

Минсоцполитики наработало изменения, которые могут быть включены в проект закона о пенсионной реформе. Эти изменения не новые, они фигурировали при министре социальной политике Павле Розенко.

По данным источников ЭП, эти идеи обсуждались на одном из заседаний рабочей группы по подготовке реформы при министерстве. Рева отозвался о них так: "Эти предложения не окончательны. Все пока обсуждается". Вот их перечень.

Первое. Отвязка размера минимальной пенсии от социальных стандартов и назначение ее в размере 40% от минимальной зарплаты (прожиточный минимум для недееспособных лиц — 1 247 грн, 40% от 3 200 грн — 1 280 грн).

Суть в том, что минимальная пенсия должна быть не менее 40% минимальной зарплаты, а средняя пенсия — не менее 40% средней зарплаты. Это отвечает нормам конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (№102).

С этим же связано изменения подхода к оценке страхового стажа. Если сейчас один год стажа оценивается с применением коэффициента 1,35, то последний предлагается понизить до 1. При этом необходимый стаж может быть увеличен на десять лет до 30 (35) лет.

"Это оптимальный коэффициент замещения. Он позволяет выйти на размер пенсии на упомянутые 40% заработка и при этом увеличивает стаж", — объясняет директор департамента развития социального страхования Федерации работодателей Украины Юрий Кузовой.

Второе. Создать межведомственную рабочую группу по спорным вопросам относительно установления инвалидности.

Речь идет о создании дополнительного механизма контроля над процессом назначения инвалидности. Сейчас инвалидность определяется в органах медико-социальной экспертизы МОЗ. Собеседники ЭП в правительстве объясняют это так: на почве инвалидности много нарушений и манипуляций.

"Инвалидность можно купить за 300 долл. У нас страна инвалидов. Суть в том, чтобы усилить надзор над назначением пенсий по инвалидности и позволить Минсоцполитики контролировать этот процесс", —- говорит собеседник издания.

Не исключено, что речь может идти о переподчинении Минсоцполитики органов МОЗ, которые занимаются назначением групп инвалидности.



Третье. Для женщин, которым назначена досрочная пенсия в 55 лет, будет отменен понижающий коэффициент. Если женщины досрочно выходят на пенсию, к их выплатам применяется понижающий коэффициент. Его предлагается ликвидировать, что будет стимулировать женщин выходить на пенсию позже.



Четвертое. Заменить механизм возмещения пенсий по возрасту на льготных условиях на уплату работодателем повышенной ставки ЕСВ в размере 15% и 7%.

Закон о пенсионном страховании возлагает на работодателей обязательства возмещать Пенсионному фонду льготные пенсии до тех пор, пока вышедший досрочно на пенсию работник не достигнет пенсионного возраста.

"4-4,5 млрд грн ежегодно вынимается из кармана предприятий на финансирование этих социальных гарантий. Предложено заменить это правило механизмом "квазистрахования". Он предполагает уплату взносов сегодняшними работодателями за людей, которые работают сегодня", — поясняет Кузовой.

Этот механизм, по его словам, обеспечит приток собственных средств в Пенсионный фонд и будет стимулировать работодателей выводить работников из льготных условий. Правда, ставки 15% и 7% ЕСВ обсуждались давно. Идея требует пересчета в связи со снижением ЕСВ до 22%.



Пятое. Пересмотреть условия перерасчета пенсий с учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50% роста зарплаты. Речь о темпах "осовременивания". До 2012 года пенсии повышали на 20% от роста средней зарплаты. После 2012 года осовременивание не проводилось.

С одной стороны, планка 50% обеспечивает пересмотр пенсий и щадит Пенсионный фонд. С другой — формулировка "с учетом финансовых возможностей солидарной системы" позволяет в любой момент занять позицию "перерасчет не проводим, поскольку нет возможности".



Шестое. Автоматический перерасчет пенсий — перерасчет будет осуществляться без личного обращения в Пенсионный фонд.



Седьмое. Увеличение размера ЕСВ для работодателей за ухудшение состояния охраны труда и повышение уровня травматизма. "Пока никто не понимает, как это может работать. Эта идея долго витала, но как только все страховые взносы слили в ЕСВ, она поутихла. Сейчас есть попытки ее возродить", — отмечает Кузовой.

Будущие возможные новшества пенсионного законодательства выглядят так.

Принятие подобных изменений — это только старт. В будущем проведение комплексной пенсионной реформы потребует от Украины последовательных шагов в социальной и налоговой политике.

Перспективы принятия

В Кабмине уверяют, что в переговорах с МВФ спорных моментов по части пенсионной реформы "практически нет".

"Мы должны построить справедливую пенсионную систему. Осовременивание пенсий — один из обязательных ее элементов. Мы все анализируем, а после подадим согласованный вариант в парламент. Это вопрос нескольких недель", — сказал в комментарии ЭП министр финансов Александр Данылюк.

По словам Ревы, сейчас идет согласование деталей пенсионной реформы. "Спорных моментов практически нет. Уточняем расчеты", — говорит он.

По самым оптимистичным прогнозам, проект реформы появится в мае. На следующей неделе Данылюк летит в Вашингтон на весенние сборы МВФ и Мирового банка. Там он встретиться с руководством обоих ведомств и их экспертами и обсудит, в том числе, параметры пенсионной реформы.

Самый важный этап — прохождение реформы в парламенте.

"Сейчас идет "раскрутка" реформы под лозунгом осовременивания. Я услышал от премьера тезис: осовременивание состоится только тогда, когда Верховная Рада проголосует за пенсионную реформу. Но в парламент будет внесен проект осовременивания плюс еще что-то, что должно сбалансировать систему.

Очевидно, это будут во многом антисоциальные вещи. Все это "паровозом" будут проталкивать, а потом скажут: Верховная Рада не проголосовала, значит, осовременивания не будет", — отметил один из членов правительства.

В кулуарах озвучивается и другое мнение. На фоне того, что нужно сделать в антикоррупционном направлении (расширить полномочия НАБУ, создать антикоррупционные суды), пенсионная реформа без повышения пенсионного возраста может показаться "меньшим злом" и депутаты на нее таки пойдут.

"В сотрудничестве с МВФ там, где можно было обойтись легкими шагами, власть уже обошлась. Сейчас на повестке дня — сложные вопросы. В пенсионной реформе нам удастся обойтись без повышения пенсионного возраста, однако реформа все равно будет болезненной", — сказал эксперт РПР Тарас Козак.

По его словам, она предусматривает поднятие страхового стажа, а также ликвидацию льгот при досрочном выходе на пенсию для правоохранителей, судей, прокуроров и работников вредных профессий.

"Этих категорий очень много. Конечно, перспектива отмены льгот им не нравится. А "им не нравится" — это потеря электората и политической поддержки со стороны большого количества льготных категорий", — резюмировал Козак.