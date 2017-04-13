Рада провалила призначення своїх представників для вибору членів НКРЕ

Верховна Рада відмовилася обрати до складу конкурсної комісії з вибору членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг Запайщикова Костянтина (запропонований "Народним фронтом") і Юрія Шульгу (запропонований БПП).

За прийняття відповідних рішень проголосували 214 і 221 депутатів при мінімально необхідних 226.

За кандидатуру Шульги спочатку проголосували 229 депутатів, однак через скаргу депутатів на неперсоніфіковане голосування, його кандидатуру було поставлено на повторне голосування.

Кандидатуру Запайщикова було представлено комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Запайщиков є радником президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" і головою ради Оптового ринку електричної енергії.

Шульга був обраний за поданням комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства.

Шульга обіймає посаду доцента кафедри автоматизації управління електричними комплексами НТУУ "КПІ".

Конкурсна комісія повинна складатися з 5 людей - 2 від президента, 1 від Кабінету міністрів і 2 від Верховної Ради.

Ця комісія буде пропонувати Президентові кандидатури членів НКРЕ.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко затвердив план ротації всього складу НКРЕ, відповідно до якого перші 2 членів будуть звільнені через 6 місяців після набрання чинності законом про комісію, тобто до 8 червня 2017, а весь діючий склад - через 18 місяців, тобто до 8 червня 2018 року.

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