Україна скасувала подвійне оподаткування з Мальтою
Верховна Рада ратифікувала конвенцію між урядами України і Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
За проект закону №0141 проголосували 280 депутатів.
"Необхідність укладання цієї Конвенції пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами двох країн, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід", - йдеться у пояснювальній записці.
Як наголошується, конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.
"Це особливо важливо стосовно України, оскільки її чинне податкове законодавство передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх міжнародних угод", - наголошується у документі.
Економічна правда
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