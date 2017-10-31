OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про рейтинг ведення бізнесу, банки олігархів, вугілля з ОРДЛО і платіжний баланс.

Про Doing Business. Україна піднялася на чотири пункти у рейтингу Doing Business-2018 і посіла 76 місце.

Про банки. Банк Пінчука збільшив збиток з початку року в 2 рази, банк Порошенка збільшив прибуток в 2,5 рази, а банк Тігіпка збільшив прибуток в 22,5 рази.

Про вугілля з ОРДЛО. Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля Донбасу.

Про суди. Україна з 2014 року програла міжнародних судів на 1,5 мільярда.

Про "Нафтогаз". У Росії затримали екс-керівника "Нафтогазу" Бакая.

Про "Укрнафту". Відзвітувала про мільярдний прибуток.

Про платіжний баланс. У вересні зведений з профіцитом.

Про банківські рахунки. Нацбанк спростив їх відкриття і ведення.

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