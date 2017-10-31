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Україна з 2014 року програла міжнародних судів на 1,5 мільярда

Вівторок, 31 жовтня 2017, 09:47

Міністерство юстиції з початку 2014 року сплатило з бюджету понад 1,5 млрд гривень на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це ЕП стало відомо з відповіді Мін'юсту на запит, яку передав експерт з питань боротьби з корупцією Гліб Канєвський.

"Міністерство юстиції здійснює платежі, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України відповідно до постанови Кабінету міністрів № 408", - йдеться у відповіді на запит.

У Мін'юсті повідомили, що на виконання рішень Європейського суду з прав людини сплачено: у 2014 році – 169,817 млн гривень, у 2015 році – 639,981 млн гривень, у 2016 році – 612,294 млн гривень та станом на 20 жовтня поточного року – 104 млн гривень.

 

При цьому у Мін'юсті не називають компанії та осіб, яким були перераховані зазначені кошти.

"Повідомляємо, що ведення окремого переліку юридичних та фізичних осіб, яким виплачені кошти не передбачено та Міністерством юстиції не здійснюється", - наголошується у документі.

Раніше повідомлялося, що Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 млн доларів нафтогазовій компанії JKX Oil& Gas Plc.

Економічна правда

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