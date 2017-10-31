Україна піднялася на чотири пункти у рейтингу Doing Business-2018
Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.
Про це йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні.
Згідно зі звітом, Україна займає 76 місце серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18, це на три позиції вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-17.
Найбільше зростання Україна показала в рейтингу "отримання дозволів на будівництво", де отримала +105 пунктів.
"Ключову роль тут зіграв факт зменшення Київською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у будівництві", - прокоментував Голова BRDO Олексій Гончарук.
Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків", де у нас +41 пункт.
Найбільш провальним став рейтинг "започаткування бізнесу", де Україна впала на 32 пункти.
Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна може увійти в ТОП-40 рейтингу Doing Business.
Мінекономрозвитку прогнозувало, що у разі прийняття законопроекту, що стосується легкості ведення бізнесу, Україна може піднятись у рейтингу Doing Business на 30-35 позицій.
Раніше про те, що Україна піднялась у рейтингу Doing Business повідомив президент України на своїй сторінці в Facebook.
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