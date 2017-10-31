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Україна піднялася на чотири пункти у рейтингу Doing Business-2018

Вівторок, 31 жовтня 2017, 16:18

Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.

Про це йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні.

Згідно зі звітом, Україна займає 76 місце серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18,  це на три позиції вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-17.

Найбільше зростання Україна показала в рейтингу "отримання дозволів на будівництво", де отримала +105 пунктів.

"Ключову роль тут зіграв факт зменшення Київською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у будівництві", - прокоментував Голова BRDO Олексій Гончарук.

Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків", де у нас +41 пункт.

Найбільш провальним став рейтинг "започаткування бізнесу", де Україна впала на 32 пункти.

Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна може увійти в ТОП-40 рейтингу Doing Business.

Мінекономрозвитку прогнозувало, що у разі прийняття законопроекту, що стосується легкості ведення бізнесу, Україна може піднятись у рейтингу Doing Business на 30-35 позицій.

Раніше про те, що Україна піднялась у рейтингу Doing Business повідомив президент України на своїй сторінці в Facebook.

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