Банк Порошенко за 9 місяців збільшив прибуток в 2,5 рази

У січні-вересні Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 мільйона).

Про це йдеться у фінансовому звіті банку, передають Українські Новини.

1-й квартал МІБ спрацював з прибутком 26,8 млн гривень, 2-й квартал з прибутком 26,1 млн гривень, 3-й квартал з прибутком - 25,5 млн гривень.

Чистий процентний дохід банку за вказаний період склали 123 млн гривень, чисті комісійні - 66 млн гривень.

Активи банку в 2017 році зросли на 1,3% до 6,9 млрд гривень, кредитний портфель знизився - на 11,5% до 1,9 млрд гривень, а зобов'язання - на 1,4% до 6,3 млрд гривень.

2016 рік МІБ закінчив із прибутком 42,6 млн гривень.

Відзначимо, Президент Петро Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.

Іншим великим акціонером банку є перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.

За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 23-е місце (7,3 млрд гривень) серед 88 діючих банків.

Основні показники роботи банку:

Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2017 року банк Порошенка збільшив прибуток у 2,6 раза.