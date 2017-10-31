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Що ж це "біткоїться", або У кого з влади найбільше криптовалюти

Що ж це "біткоїться", або У кого з влади найбільше криптовалюти

Майже півсотні чиновників і політиків мають криптовалюту. Так, активісти "Чесно" виявили біткоїни у чотирьох народних депутатів, у депутатів облрад та рядових чиновників. Найбільші власники криптовалюти живуть на Одещині.
Вівторок, 31 жовтня 2017, 15:00 - Оксана Ставнійчук, Сергій Огородник, Олександр Саліженко, "Чесно", для ЕП
crypstal.com

Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні. Про це ще на початку літа писав заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Визначення такого статусу в Україні ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin та регулювання операцій з ним у світі", заявив він.

Голова комітету парламенту з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко зазначає, що у законодавчому полі є лише два документи, які стосуються питання криптовалюти: один лист і одне роз'яснення НБУ.

Недавно з'явився третій документ. Наприкінці вересня Нацбанк визначився із статусом криптовалют. Зокрема, Чурій повідомив, що регулятор не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

"Ми можемо сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального емітента. Ми не можемо визнати це платіжним засобом", пояснив він.

Разом з тим, криптовалюта набуває все більшої популярності. Громадський рух "Чесно" вирішив дослідити, наскільки популярна криптовалюта в декларантів.

Народні депутати і голова Одеської облради

Серед провідних політиків "Чесно" знайшов таких власників криптовалюти: четверо народних депутатів Блоку Петра Порошенка — Олександр Мушак, Дмитро Білоцерковець, Олександр Урбанський — та голова Одеської облради Анатолій Урбанський, який є рідним братом народного депутата Олександра Урбанського.

Олександр Урбанський входить у парламентський комітет з питань транспорту, є головою підкомітету з питань морського і річкового транспорту. Батько Олександра та Анатолія Урбанських Ігор Урбанський раніше теж був народним депутатом від Соціалістичної партії України, а також заступником міністра транспорту.

В Урбанських і ще одного власника біткоїнів народного депутата з фракції БПП Дмитра Голубова зміни до декларацій щодо біткоїнів були внесені 1 серпня 2017 року. У цей день стався так званий хард-форк  біткоїн розділився і з'явилася альтернативна валюта біткоїн кеш, дешевша за початковий біткоїн.

Доки нема єдиного визначення від НБУ щодо біткоїнів, депутати по-різному їх і декларують. Урбанський та Білоцерковець вказали криптовалюту у розділі про рухоме майно, а Мушак та Голубов — у грошових активах.

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"Чесно" звернувся до депутатів з проханням пояснити, як вони отримали біткоїни і як вони їх використовують у розрахунках.

"Дякую за небайдужість, але це приватна інформація, яку я не хочу розголошувати. Це не суперечить законодавству України, і це головне", відповів власник криптовалюти Олександр Урбанський.

Олексій Мушак не лише зберігає біткоїни, але й сам їх виготовив. Він задекларував 465 біткоїнів у розділі із заощадженнями ще в 2015 році і в 2016 році їх кількість не зросла.

"Темою біткоїнів та майнінгу займаюся з 2013 року. Я не придбав, я майнінгом займався. Я перший з депутатів задекларував біткоїни", — каже Мушак.

За його словами, майнінгом він вже не займається.

"Кожною справою треба займатися професійно. Після того, як я зайшов у Верховну Раду, я деградував у багатьох питаннях. Витрачати криптовалюту можна без проблем. Я це не робив, але можна зробити картку біткоїн, де біткоїни миттєво переводяться в долари, а в доларах ви можете розплатитися будь-де".

Що потрібно для того, щоб займатися майнінгом

"Щоб зайнятися майнінгом, необхідно придбати і налаштувати на роботу з мережею біткоїна обчислювальне обладнання майнери. Це потужні комп'ютери, які зашифровують перелік транзакцій у вигляді "блоків" до загальнодоступної бази даних "блокчейну"Експерт Лілія Тулупенко.

Більш детально читайте тут.

Інший любитель криптовалюти, Дмитро Білоцерковець, наголошує, що Нацбанк дозволяє зберігати біткоїни, але забороняє їх виготовляти.

"Біткоїнами почав цікавитися з 2013 року. Ще кілька років тому це виглядало як перспективне капіталовкладення. Усі розуміли, що з часом курс буде лише рости. Використовував для оплати послуг чи купівлі в інтернеті, зокрема, купував квитки на літак. Це дуже зручно, коли подорожуєш. Але у мене їх небагато порівняно з іншими народними депутатами. Думаю, колеги вам більш детально розкажуть", — говорить депутат.

Дмитро Голубов ще торік зауважив, що жив коштом біткоїнів.

"Колись я купив криптовалюту біткоїн, вона коштувала 50 дол, і продав її, коли вона коштувала 1 тис дол, заробляючи на кожній одиниці 950 дол. Чому я повинен платити з цього податки? По-перше, незрозуміло, як це оформити процесуально і юридично. По-друге, це моя особиста удача. Чому я повинен платити податок з удачі? Навіть виграш у казино не дозволяють конфісковувати та оподатковувати. За фортуну платити необов'язково", — переконував він.

Як повідомляла "Українська правда", Дмитра Голубова 7 липня 2005 року арештували у його квартирі в Одесі. Його (псевдонім Script) звинувачували в розкраданні 11 млн дол з платіжних систем Visa і Mastercard.

 

Чому політиків з криптовалютою так багато на Одещині

В Одеській міській раді "Чесно" нарахував п'ять власників криптовалюти. Це навіть більше, ніж у парламенті.

 
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Депутат Одеської міськради від "Самопомочі" Ганна Позднякова вказала у декларації наявність 98 874 біткоїнів. 31 грудня 2016 року вони коштували 2,608 млн грн.

Депутатка каже, що біткоїнами зацікавилася давно, оскільки має економічну освіту: "Я фінансист, працюю фінансовим директором. Коли криптовалюта з'явилася, вона мене зацікавила. У фінансовому світі це широко обговорювалося. Біткоїни можна перевести в готівку через Приватбанк, через PayPal".

Детутат наголошує, що в Одесі криптовалюта дуже поширена: "У нас є банкомати для переведення криптовалюти в готівку. Одеса, може, і не перше місто у світі, але і явно не друге".

У декларації зазначено, що Позднякова працює фінансовим директором ТОВ "Броклайн", яке займається перевезеннями, зокрема водним транспортом.

В облраді Одещини біткоїнами володіють шість депутатів, у тому числі — голова облради Анатолій Урбанський.

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Київщина, Дніпро, інші держслужбовці

Серед декларантів біткоїнів "Чесно" знайшов представників Київради, Дніпровської та Бучанської міськрад. Також мають криптовалюту держслужбовці Юрій Душейко, директор компанії "Палада" (будівництво суден і плавучих конструкцій, належить "Укрборонпрому". — ЕП) і Валентин Сандул з "Одеської залізниці".

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Депутат Київради і юристконсульт ТОВ "Юридичне агентство "Шевчук та партнери" Владислав Михайленко, "Солідарність", задекларував криптовалюту, але не біткоїни.

Ethereum — друга за популярністю криптовалюта після біткоїна. Ця валюта з'явилася у 2015 році. У січні 2017 року Ethereum торгувався по 10 дол, зараз — по 264 дол.

У коментарі "Чесно" Михайленко сказав, що таку криптовалюту придбав за порадою: "Я купував найдешевшу. За порадою друзів, які знаються на ринку фінансів. На біткоїни грошей не вистачило".

Депутат сказав, що цією валютою не розраховується.

"Це не розповсюджено у нас, на жаль. Це на майбутнє. Сподіваюся, що ця система стане більш розвиненою в Україні. Це гарна альтернатива для людей, враховуючи, що довіри до банківської системи нема", — пояснив він.

Анна Ісламова у своїй декларації вказала "нуль" доходів, а також зауважила, що тимчасово безробітна. Як депутатка Бучанської облради дізналася про криптовалюту і чому її придбала, дізнатися не вдалося. На запитання руху "Чесно" вона не відповіла.

Крім депутатів, "Чесно" знайшов біткоїни та іншу криптовалюту в директорів комунальних підприємств, працівників університетів, інспекторів та пожежників.

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