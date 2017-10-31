Банк Пінчука збільшив збиток з початку року в 2 рази

Банк Кредит Дніпро за 9 місяців поточного року збільшив збиток в 2,3 рази до 489,1 мільйона гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - 207,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє FinClub.

Відповідно до фінансової звітності фінустанови, в першому кварталі збиток Банку Кредит Дніпро становив 58,7 млн ​​гривень, у другому кварталі спрацював з прибутком - 219 млн гривень, в третьому кварталі збиток становив - 649,5 млн гривень.

Чистий процентний дохід банку за вказаний період становив 92 млн гривень, чисті комісійні - 81,3 млн гривень.

Активи Банку Кредит Дніпро в поточному році зросли на 3% до 8,1 млрд гривень, кредитний портфель зменшився - на 0,5% до 3,9 млрд гривень, а зобов'язання - на 5% до 7,1 млрд гривень.

За даними НБУ, на 1 січня 2017 року Віктору Пінчуку належало 100% акцій банку.

Економічна правда