Платіжний баланс у вересні зведений з профіцитом

Платіжний баланс України у вересні 2017 року зведений з профіцитом у розмірі 637 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Це дозволило наростити обсяги міжнародних резервів до 18,6 млрд (за станом на 1 жовтня), що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,7 місяця", - повідомили в Нацбанку.

Чистий приплив за фінансовим рахунком у вересні збільшився до 1,6 млрд доларів і переважно був забезпечений надходженням коштів від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (1,3 млрд доларів).

Регулятор відзначає, що чисті надходження до реального сектора у вересні (0,5 млрд доларів) залишилися практично на рівні попереднього місяця.

Уповільнення скорочення обсягів готівкової валюти поза банками (до 0,2 млрд доларів) було компенсовано зростанням заборгованості за торговими кредитами (на 0,3 млрд доларів).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у вересні становив 0,2 млрд доларів, понад 80% з яких було направлено в реальний сектор.

"В цілому за дев'ять місяців поточного року надходження прямих іноземних інвестицій (без урахування операцій з переоформлення боргу в статутний капітал) на 40% перевищували торішні обсяги (1,6 млрд доларів у порівнянні з 1,15 млрд доларів відповідно)", - заявили в НБУ.

Експорт товарів у вересні становив 3,4 млрд доларів. У річному вимірі зростання експорту товарів прискорилося до 17,7% (з 13,6% в серпні) перш за все завдяки нарощуванню поставок продовольчих товарів (на 22,5%).

Імпорт товарів становив 4,3 млрд доларів. У річному вимірі темпи його зростання прискорилися до 21% (з 10% в серпні), як за рахунок енергетичного, так і неенергетичного імпорту.

Економічна правда