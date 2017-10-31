31 жовтня Світовий банк оголосив дані нового рейтингу Doing Business-2018 (формально охоплює кінець 2016 - початок 2017 років) — головного світового індикатора розвитку бізнес-середовища для будь-якої країни світу.

В новому рейтингу Україна посіла 76 місце, порівняно з 80-м місцем минулого року, набравши 65.75 балів (лідер серед світу — Нова Зеландія, яка з 86.55 балами посідає перше місце).

Найбільший прогрес Україна продемонструвала у таких складових рейтингу: плюс 105 пунктів (за 140-го на 35-те місце) по компоненту "одержання дозволів на будівництво" — завдяки зменшенню пайової участі в Києві з 10 до 2% та зниженню вартості послуг з технагляду; плюс 41 пункт по "сплаті податків" за зменшення та уніфікацію ставки ЄСВ.

"Могли б в результаті вирости на 10 місць, але провалились по інших компонентах, найбільше по "започаткуванню бізнесу", де відносне падіння склало 32 пункти, бо конкуренти також рухаються вперед. Тому маємо +4", — написав у своєму Facebook заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Такий результат навряд чи можна вважати успішним, як і торік . Ще після минулорічної невдачі влада сподівалась на цей раз на стрибок в декілька десятків позицій . Так, ще влітку президент Петро Порошенко сподівався хоча б на 70 місце. Остаточні ілюзії були розвіяні за тиждень до публікації свіжого рейтингу.

"Україна піднялася ще на чотири позиції у щорічному рейтингу Doing Business. Тепер ми 76-ті серед 190 країн. Продовжуємо реформувати країну", — поділився президент Петро Порошенко в своєму Facebook 24 жовтня інсайдерською інформацією, намагаючись, вочевидь, випромінювати оптимізм.

Якщо дивитись на позиції України в ретроспективі у порівнянні з іншими країнами, то ситуація виглядає ще гірше. Порівнювати місця не можна через постійну зміну методології та вплив на місця реформ та антиреформ в інших країнах. Тому нижче — інфографіка, де вказані бали всіх країн, починаючи з 2010 року. І саме тут можна подивитися на прогрес кожної з країн за останні сім років.

На інфографіці нижче можна порівняти як Україна прогресувала в рейтингу порівняно з сусідами та Грузією. Так само можна порівняти прогрес України з іншими країнами рейтингу, обравши одну з них в загальному списку під інфографікою або щк можна навести курсор на будь-яку з планок в самій інфографіці.