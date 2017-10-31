Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля Донбасу

З середини жовтня РФ почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО, транзитом через територію України до Польщі.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

Протягом другої декади жовтня по цій схемі з території Росії до Польщі було поставлено 45 вагонів з вугіллям (більше 3 тис т антрациту).

Так, пунктом відправлення вантажу є залізнична станція "Несветай" (м. Новошахтинськ, РФ), з якої вагони потрапляють на прикордонну залізничну станцію "Соловей" (Білгородська обл., РФ) і в'їжджають на територію України через станцію "Тополі" (Харківська обл.). Надалі ці ж вагони в'їжджали з України на територію Польщі через прикордонний перехід "Ізов-Хрубешов".

Цю інформацію підтверджують дані РЖД.

З них видно, що вагони з антрацитом зі станції "Несветай" в'їжджають в Україну через прикордонний перехід "Соловей" - "Тополі". Кінцевим пунктом призначення цього вантажу є станція "Ізов" (Польща).

Російський Новошахтинськ - місто із законсервованою гірничодобувною промисловістю. Остання шахта тут була закрита більше п'яти років тому. У 25 км від Новошахтинська знаходиться КПП "Должанський" (Луганська обл.), через який здійснюється вивезення вугілля з зони АТО в РФ.

Як повідомляла раніше Ліга, Новошахтинськ є одним з пунктів прийому краденого донбаського вугілля.

Про початок поставок краденого українського вугілля в Польщу стало відомо в перших числах жовтня. На той момент ці операції здійснювалися через територію Білорусі.

Дмитро Рясний, ЕП