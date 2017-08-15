OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 15 серпня.

Про тарифи. НЕК "Укренерго" пропонує зменшити тариф на передачу електроенергії по магістральних мережах на 10%.

Про Doing Business. За останні 6 років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу з легкості ведення бізнесу "Doing Business" серед усіх країн пострадянського простору.

Про банки-банкрути. 95% позичальників неплатоспроможних банків не хочуть повертати кредити.

Про субсидії. Безробітні громадяни працездатного віку зможуть отримати субсидію розміром не більше двох прожиткових мінімумів.

Про Нафтогаз. РНБО наполягає на необхідності проведення "Нафтогазом" тендерів, пов'язаних з виконанням робіт з модернізації і реконструкції об'єктів газотранспортної системи.

Про дороги. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України.

Про приватизацію. Продаж акцій ще двох енергокомпаній скасували через відсутність бажаючих.

Про банки. Акціонери Промислово-фінансового банку на зборах 15 вересня хочуть розглянути питання припинення банківської діяльності фінансової установи.

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