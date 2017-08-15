Невгамовна інфляція, або Що подорожчає восени

Літо виявилося дорогим для українців через подорожчання споживчого кошика. З чим пов'язане зростання цін, і що Україну чекає восени? (Рос.)

Летние цены неприятно удивили украинцев. В июне отдельные продукты питания и услуги резко подорожали.

Скачок вынудил НБУ признать, что инфляция превысила официальные ожидания. Регулятор заверил, что в последующие месяцы все будет хорошо: в июле-августе случится дефляция, а затем рост цен вернется в прогнозируемое русло.

Пока ожидания не оправдываются. В июле инфляция не уступила место обратному тренду: рост цен составил 0,2% по сравнению с июньским показателем 1,6%.

Сейчас и в экспертной среде, и в Нацбанке рассчитывают, что дефляция случится в августе. Шансы есть, однако ситуацию это не спасает: осенью инфляция снова ускорится, и очередного роста цен не избежать.

Что уже подорожало

Драйверами летней инфляции стали сырые продукты питания: мясо, молоко, овощи, фрукты.

Цены на мясо растут быстрыми темпами с начала 2017 года.

"Причин две: вспышка африканской чумы, в результате которой снизилось поголовье свиней, и рост мировых цен на мясо, который активизировал экспорт. В результате снизилось предложение свинины на внутреннем рынке и выросли цены", — отмечает старший экономист Dragon Capital Елена Белан.

Курятина и говядина также подорожали, "подтянувшись" за свининой.

Подскочили ценники на овощи и фрукты, хотя летом они традиционно дешевеют. Первая причина — плохая погода в мае: похолодание негативно повлияло на урожай. Вторая — изменения методологии учета инфляции.

"Последнее привело к тому, что более дорогие ранние и импортированные овощи и фрукты стали занимать больший удельный вес в показателе инфляции", — объясняет Белан.

Таким образом, цены на овощи за год выросли на 60% и стали одним из ключевых факторов потребительской инфляции. Фрукты также подорожали, хотя и не столь существенно, — на 24% в июле.

Активный рост цен на алкоголь и сигареты — на 26% год к году — также внес свою лепту в рост индекса потребительских цен.

Стоимость пассажирских перевозок возросла на 6,4% год к году по сравнению с падением на 0,3% год к году в июне из-за роста стоимости дополнительных услуг. В отдельных городах были свои транспортные драйверы инфляции. Например, в Киеве с 15 июля на 1 грн подорожал проезд в общественном транспорте.

Из позитива: из-за снижения цен на нефть дешевел бензин. Летом 2017 года медленнее растут тарифы. Причина — хорошая база сравнения: в июле 2016 года выросли тарифы на горячую воду.

Чего ждать осенью

Осенью все продолжит дорожать.

Во-первых, осень — это традиционная пора курсовых колебаний. Падение гривни стимулирует инфляцию. Эксперты говорят, что в начале осени "фактор курса" будет незначительным.

"С учетом тотального ослабления доллара на международном рынке гривня имеет хорошие шансы торговаться в диапазоне 26-27 грн за долл до конца 2017 года и, возможно, далее. Поэтому влияние обменного курса на потребительскую инфляцию будет менее значительным, чем раньше", — говорит руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

Однако ближе к концу 2017 года влияние курса может усилиться. Так случилось в 2016 году. На декабрь пришелся пик расходов государственного и местных бюджетов. Вместе с ежемесячным возмещением НДС рекордные трансакции по расходам подтолкнули гривню к девальвации.

"Ситуация вполне может повториться в 2017 году. Тем более, что на конец июня на гривневых счетах центрального и местных бюджетов накопилась рекордная, по нашим оценкам, сумма — 67 млрд грн. Она в два раза превышает остатки в июне 2016 года", — отмечает Белан.

Во-вторых, свой взнос в рост цен может сделать один из элементов пенсионной реформы — осовременивание пенсий, то есть выравнивание выплат в соответствии со средним ростом зарплаты.

Цепочка последствий экономически логична: пенсионеры начнут больше получать, а значит — больше тратить, стимулируя спрос. Повышенный спрос приведет к росту цен.

"Если парламент проголосует за осовременивание пенсий, это даст дополнительное ускорение инфляции. Однако этот эффект составит не более 0,5 процентного пункта дополнительного роста цен", — сказал ЭП руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Похожий эффект можно было наблюдать в результате повышения минимальной зарплаты до 3 200 грн. Cмена одного из ключевых соцстандартов почти сразу же ускорила рост цен на продукты питания и отдельные виды услуг, в том числе на проезд в общественном транспорте.

Еще один стимул роста цен — из серии "может быть, а может, и нет".

Речь о возможном пересмотре цены на газ с 1 октября, которое повлечет за собой повышение тарифов на тепло и горячее водоснабжение.

Согласно законодательству и договоренностям Украины с МВФ, цена на газ для украинских потребителей "привязана" к котировкам импортного ресурса.

По расчетам "Нафтогаза", цена для потребителей с октября должна увеличиться на 19%, однако правительство вопреки позиции МВФ хочет этого избежать. Решение пока не принято.

Сегодня газ и отопление занимают 3,6% в потребительской корзине.

"Если будет утверждено повышение цен на газ на 19%, это может добавить еще около 0,5 процентного пункта к инфляции. С другой стороны, такое повышение может замедлить рост цен на газ для промышленных потребителей, значит, рост газовой составляющей в товарах в будущем может быть меньше, что несколько замедлит инфляцию в зимние месяцы", — говорит аналитик.

В-третьих, подорожает алкоголь. В начале августа Кабмин повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на крепкий алкоголь и вина. Последний раз эти цены устанавливались в ноябре 2016 года. Причины пересмотра — повышение акцизов с 1 марта и более высокая, чем ожидалось, инфляция.

Пересмотр оптово-отпускных и розничных цен повлечет за собой подорожание алкогольных напитков.

Риски

Если все эти факторы сработают, НБУ окажется в щекотливой ситуации.

Нацбанк проводит политику инфляционного таргетирования, которая предполагает определение целевых показателей инфляции.

Таргет инфляции на 2017 год — 8% +/-2 п. п. Последний макропрогноз регулятора сводился к тому, что инфляция в 2017 году составит 9,1%. То есть прогноз вписывался в дозволенный коридор отклонений.

Ситуация может измениться. В июньском официальном разъяснении Нацбанк констатировал риски отклонения инфляции от запланированного диапазона. Спустя месяц регулятор заявил, что эти риски усилились. Что это означает?

Если отклонение инфляции от таргета будет существенным, под вопросом окажется эффективность политики инфляционного таргетирования Нацбанка.

Не исключено, что ради сглаживания эффекта НБУ пойдет на статистический маневр: ухудшит свой макропрогноз, оставив таргет по инфляции прежним и изменив при этом его верхнюю планку.