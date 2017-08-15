Уряд пояснив, як нараховуватиме субсидії безробітним

Безробітні громадяни працездатного віку зможуть отримати субсидію розміром не більше двох прожиткових мінімумів.

Про це йдеться на Facebook сторінці Урядового порталу.

"Неофіційні доходи отримує величезна кількість українських домогосподарств. Не сплачуючи нічого в Державний бюджет країни, недоброчесні громадяни хочуть отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг – субсидію – у максимальному розмірі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, така допомога донедавна їм справді надавалася.

"Це не справедливо по відношенню до тих людей, які працюють офіційно, чесно сплачуючи державі податки. За обсягом субсидія, скажімо, у скромної вчительки, яка тяжкою, напруженою працею заробляє гроші і чесно сплачує податки, може бути меншою, ніж у тих, хто не декларує жодної копійки, але при цьому споживає газ, світло і т.д", - повідомляють у КМУ.

Повідомляється, що тепер, зарахуванням двох прожиткових мінімумів – з 1 травня 2017р. – 3248 грн. - держава вирівнює соціальну справедливість між тими, хто справді потребує підтримки в оплаті житлово-комунальних послуг, і тими, хто наче б то не працює, але на якісь то доходи живе.

"Тому якщо людина працездатного віку не працює, не служить в армії, не вчиться, їй під час оформлення субсидії з 1 травня 2017 року зараховується не більше двох прожиткових мінімумів - 3248 грн", - зазначається в повідомленні.

В Кабміні додають, що це стосується лише працездатних осіб. Водночас, є ті, хто насправді перебуває у складних життєвих обставинах. І тоді комісія буде розглядати заяви від таких претендентів на субсидію.

"Рішення про зарахування 2-х прожиткових мінімумів людям працездатного віку при оформленні субсидії покликане стимулювати населення до праці та офіційного працевлаштування. В такий спосіб держава бореться з тіньовою економікою та прихованою зайнятістю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість звернень за субсидіями зросла в шість разів.